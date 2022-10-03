Итоги пилотного проекта по тестированию на вирус папилломы человека (ВПЧ) для скрининга рака шейки матки были рассмотрены 28 сентября на пресс-конференции, организованной Министерством здравоохранения Узбекистана при поддержке Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА).

Рак шейки матки — вторая по распространенности причина смерти от рака среди женщин в возрасте от 15 до 45 лет в Узбекистане. В 2020 году заболевание стало причиной 1650 новых случаев и 1000 смертей. Анализ показателей заболеваемости и смертности со временем показал, что они неуклонно растут. По прогнозам, к 2030 году эти цифры увеличатся до 2100 новых случаев и 1300 смертей в год.

Как отмечалось на мероприятии, проводимый сегодня в Узбекистане скрининг шейки матки не работает из-за отсутствия стандартов в методах обнаружения и классификации степеней поражения. В связи с этим тысячи женщин болеют и умирают от онкологического заболевания, которое в настоящее время почти полностью предотвратимо.

Для борьбы против роста заболевания раком шейки матки и снижения уровня смертности весной 2021 года был запущен пилотный проект «ВПЧ-тестирование для раннего выявления рака шейки матки». При раннем диагностировании правильное лечение может привести к 100% излечению пациентки.

В январе были приобретены 8 машин и 50 тысяч тестов для выявления ВПЧ, их направили в районные многопрофильные поликлиники Каракалпакстана при содействии правительства Японии.

При поддержке ЮНФПА было дополнительно закуплено 2 машины и 6000 тестов для проведения скрининговых исследований в Чирчике в Ташкентской области. Для лечения пациенток с воспалительными повреждениями на шейке матки, выявленных в ходе проекта, для города были закуплены три радиокоагуляционные установки.

Пилотный проект проводился в 11 поликлиниках Каракалпакстана и в 4 поликлиниках Чирчика с 1 апреля 2021 года по 30 апреля 2022 года

В рамках проекта было обучено 45 гинекологов, 150 семейных врачей, 270 патронажных медсестер и 77 акушерок первичного звена здравоохранения Каракалпакстана для проведения ВПЧ-тестирования среди 50 тысяч женщин в возрасте от 30 до 55 лет. Тренинги проводили специалисты Республиканского научно-практического специализированного центра акушерства и гинекологии Министерства здравоохранения Узбекистана.

За время работы над проектом было проведено 49140 (98%) тестов, из которых 3290 (6,7%) оказались положительными, показали наличие вируса в организме. Все пациентки с выявленной патологией были направлены на консультации и лечение узких специалистов. В частности, 759 (23%) женщин с ВПЧ-положительным статусом были направлены в онкоцентры на лечение, из них 9 женщинам (1,2%) проведено хирургическое лечение рака шейки матки. Еще 237 (31%) ВПЧ-положительных женщин с минимальными поражениями на шейке матки прошли термоабляцию или радиоволновую коагуляцию в поликлинике.

Результаты пилотного проекта показали необходимость внедрения высокоэффективной программы скрининга на основе тестирования на ВПЧ с высоким онкогенным риском. Все результаты, полученные в ходе выполнения пилотной программы, были переданы в Министерство здравоохранения для разработки Национальной стратегии по предотвращению раковых заболеваний, включая рак шейки матки.

Стоит отметить, что в Узбекистане реализована успешная программа вакцинации против ВПЧ для девятилетних девочек, охват которой в 2020 году достиг 99%. Однако все преимущества этой вакцинации не будут видны до тех пор, пока вакцинированные когорты не составят большую часть населения, подверженного риску.