В Узбекистане будет реализована программа «Новый Узбекистан — страна конкурентоспособной продукции», направленная на отбор предприятий-экспортёров путём открытого конкурса, их превращение в ведущих экспортёров и всестороннюю поддержку. Это предложение Министерства инвестиций и внешней торговли одобрено указом президента Шавката Мирзиёева от 30 сентября.

В рамках программы отбор предприятий-экспортёров будет производиться на основе следующих критериев:

они должны быть зарегистрированы в качестве юридического лица и осуществлять деятельность в течение не менее двух последних лет;

сумма готовой продукции, экспортируемой в течение последних 12 месяцев, должна превышать 1 млн долларов США;

доля поступлений от экспорта в общем объёме выручки должна превышать 30%;

количество видов готовой продукции, направляемой на экспорт, должно быть более 2;

география экспорта в течение последних 12 месяцев, без учёта соседних государств, должна включать более 2 стран;

в объёме экспорта, осуществленного в течение последних 12 месяцев, доля просроченной дебиторской задолженности должна составлять менее 5%.

Перечень предприятий будет автоматически формироваться на рейтинговой основе на Едином портале поддержки экспортеров (www.exportportali.uz) и обновляться каждые 6 месяцев.

Программа будет реализована поэтапно путём дополнительной поддержки и стимулирования 200 предприятий-экспортёров (на первом этапе на рейтинговой основе — 50, с 1 января 2023 года — 100, с 1 июля 2023 года — 200).

Предприятиям-экспортёрам, включенным в программу, на основании их обращения полностью возвращается в ускоренном порядке в течение 7 дней превысившая часть налога, образовавшаяся в результате применения НДС по нулевой ставке, при осуществлении экспортных и приравненных к ним операций.

При получении кредита для пополнения оборотных средств коммерческим банкам рекомендовано принимать в залоговое обеспечение экспортные договоры.

За счёт средств Фонда по поддержке экспорта исходя из объема экспорта, осуществленного в течение последних 12 месяцев для финансирования предэкспортных и экспортных торговых операций, этим предприятиям будет предоставляться финансовая помощь в размере:

до 1 млн долларов — при объёме экспорта от 1 млн до 5 млн долларов;

до 2 млн долларов — при объёме от 5 млн до 10 млн долларов;

до 3 млн долларов — при объёме от 10 млн до 15 млн долларов;

до 4 млн долларов — при объёме от 15 млн до 20 млн долларов;

до 5 млн долларов — при объёме экспорта более 20 млн долларов;

для внедрения одного международного стандарта и получения сертификата предоставляется финансовая помощь в размере не более 30 тысяч долларов;

привлекаются зарубежные консультанты по бизнес-процессам, повышению объёма экспорта и проведению маркетинговых исследований.

Правительственной комиссии по вопросам внешней торговли, инвестиций, развития местной промышленности и технического регулирования совместно с Советом министров Каракалпакстана, хокимиятами областей и Ташкента поручено до 1 ноября утвердить программу мер по продвижению выхода на внешние рынки потенциальных 100 местных предприятий с каждого региона на основе принципа «от предпринимателя — до экспортёра».

Дополнительно

Указом также установлено, что с 1 ноября в случае, если сумма валюты, не поступившая в рамках одного экспортного контракта, не превышает 5% стоимости всей продукции, отгруженной на экспорт, она не рассматривается в качестве просроченной дебиторской задолженности и к субъекту предпринимательства штраф не применяется.

С этой же даты льготы в форме уменьшения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль и налогу с оборота применяются к организациям-экспортёрам независимо от доли объёма экспорта в общей выручке, поступившей от реализации товаров (работ, услуг).

Кроме того, с 1 ноября разрешён экспорт семян дыни (код по ТН ВЭД 1207 70 000 0), клещевины (1207 30 000 0), горчицы (1207 50 100 0, 1207 50 900 0) и сафлора (1207 60 000 0).