Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 3−4 октября посетит Венгрию с официальным визитом. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Поездка является ответным визитом в соответствии с договоренностями, достигнутыми на переговорах Шавката Мирзиёева с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Ташкенте в марте прошлого года.

Программа визита предусматривает переговоры в Будапеште с президентом Венгрии Каталиной Новак, а также Виктором Орбаном.

Ожидается, что стороны обсудят вопросы развития отношений, в первую очередь в торгово-экономической, инвестиционной, сельскохозяйственной, финансовой и культурно-гуманитарной сферах.

Состоится также обмен мнениями по вопросам международной и региональной политики, в том числе взаимодействия в рамках Организации тюркских государств.

По итогам переговоров планируется подписание «солидного пакета двусторонних соглашений», отмечается в сообщении.

Президент Узбекистана также проведёт встречу с руководителями ведущих компаний и банков Венгрии.