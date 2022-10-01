Труд учителей — сложная и ни с чем не сравнимая работа. Она заключается не только в том, чтобы научить и передать знания, но и воспитать самостоятельную личность, хорошего специалиста и широко мыслящего человека. Корреспондент «Газета.uz» Миролим Исажонов в преддверии Дня учителя и наставника, который отмечается 1 октября, поговорил с учителями и преподавателями, у которых президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев учился в школе и институте.

Ларина Пак. Преподаватель английского языка

Ларина Пак родилась в 1949 году в районе Тахта Дашогузской области Туркменистана. В 1967—1971 годах училась в Житомирском государственном педагогическом институте (Украина). После окончания вуза начала работу в средней школе №60 Зааминского района Джизакской области. Преподаёт английский язык в начальных классах.





73-летняя Ларина Михайловна рассказывает, что в школе Шавкат Мирзиёев был энергичным, активным учеником.

«Он всегда мог сплотить своих одноклассников. Если знал, что кто-то нуждается в поддержке, протягивал руку помощи. Поэтому он был комсомольским лидером в течение нескольких лет», — говорит она.

Преподаватель географии Шахин с учащимися русскоязычного 6 «А» класса.

Будущий президент увлекался настольным теннисом и всегда носил ракетку в портфеле. Интересовался медициной и технологиями. Ларина Пак считала в то время, что её ученик после школы выберет для себя одну из этих двух сфер.

Педагог отмечает, что класс, в котором учился глава государства, был образцовым.

Учащиеся 8 «А» класса на хлопковом поле.

«Моя младшая сестра училась с Шавкатом. Класс состоял из отличников, они каждый раз приходили на занятия готовыми, всегда стремились быть лучшими. Ребята активно занимались спортом. Во время большой перемены мальчики и девочки вместе играли в футбол. Если выигрывала команда девочек, мальчишки угощали их обедом в качестве награды», — смеётся Ларина Пак.





Она вспоминает, что Шавкат Мирзиёев старался изучать английский язык. Однако его как комсомольского лидера часто вызывали на разные мероприятия, некоторые уроки ему приходилось пропускать. На выполнении домашних заданий это не отражалось — сдавал вовремя. По предмету получал четвёрки и пятёрки, рассказала она.

В 2017 году Ларине Пак было присвоено звание «Заслуженный наставник молодёжи Республики Узбекистан». Бывший ученик лично поздравил учителя на церемонии награждения.

«Когда Шавкат награждал меня, он вспомнил годы учёбы: „Ларина Михайловна, вы всегда говорили, что мы должны учиться по вашему предмету только на пятёрки, и что английский язык очень пригодится в будущем. К сожалению, я не учился на „пять“ и жалею об этом“. Я удивилась: „Ты же знаешь английский“, на что Шавкат ответил, что ему необходимо знать язык лучше. Не могу выразить словами свою радость в тот момент», — рассказывает педагог.





Ларина Михайловна продолжает педагогическую деятельность по сей день. Она работает в той же школе №60, преподаёт английский язык в начальных классах с русским языком обучения.

«Когда я нахожусь среди молодёжи, мне не бывают скучно, я черпаю в ней силы. Отрадно, что в нашем районе формируются личности, которые вносят вклад в развитие страны. Каждый раз, когда я вижу Шавката Мирзиёева по телевизору, я горжусь тем, что выбрала профессию педагога», — говорит Ларина Пак.





Средняя школа №60, в которой учился Шавкат Мирзиёев, была построена в 1950-х годах на пустыре. В 2019 году здание было капитально отремонтировано.





В 2020 году в стенах учебного заведения открылся музей истории школы. В экспозиции собраны фотографии, которые рассказывают об истории учреждения, деятельности преподавателей. Среди них есть снимки Шавката Мирзиёева, сделанные во время его учёбы в школе.

Асил Камилов. Преподаватель Ташкентского ирригационного института





Асил Камилов родился в 1942 году в Кибрайском районе Ташкентской области. В 1964—1969 годах учился в Ташкентском институте инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства. В 1980-м окончил аспирантуру Ленинградского сельскохозяйственного института. С 1969 года преподаёт на кафедре «Тракторы и автомобили» Ирригационного института. Педагогический стаж — 53 года.

В свои 80 Асил Икрамович по-прежнему работает. Готовясь к лекциям, он не ограничивается учебниками и конспектами.

«Вести за собой студентов способен преподаватель, который постоянно находится в поиске. В моём возрасте важно приспосабливаться ко времени. Если я войду в аудиторию с конспектом 30−40-летней давности, студенты могут усмехнуться. Я не очень хорошо разбираюсь в современных устройствах, но с помощью внуков получаю необходимую информацию из интернета, слежу за новостями», — говорит Асил Камилов.

Студенческие годы Шавката Мирзиёева.

Преподаватель читал лекции курсу, на котором Шавкат Мирзиёев учился в 1978—1979 годах. Он запомнил президента активным и энергичным молодым человеком.

«После окончания института Шавкат проработал у нас десять лет на разных должностях, написал научную работу и защитил кандидатскую диссертацию. Позже возглавил Мирзо-Улугбекский район Ташкента, Джизакскую и Самаркандскую области. Я и не представлял, что придёт время — и он станет президентом», — говорит он.





Асил Икрамович рассказывает, что Шавкат Мирзиёев всегда принимал участие в юбилейных встречах с сокурсниками и преподавателями института. Руководящие должности — хокима, а потом и премьер-министра — не были ни препятствием, ни поводом отгородиться от прошлого.

Преподаватель вспоминает, что однажды встретил бывшего студента на улице.

«Я шёл пешком по Уч Кахрамон на Юнусабаде, когда на другой стороне улицы остановилась машина. Шавкат Мирзиёев — тогда премьер-министр — вышел из неё, перешёл дорогу и подошёл ко мне. Расспросил о моём самочувствии, мы немного поговорили. Он представил меня чиновнику, который был рядом: „Этот человек — мой преподаватель“. Я был очень горд! Большим подарком для меня стал орден „Мехнат шухрати“, которым Шавкат Мирзиёев наградил меня в 2017 году», — рассказал он.





Асил Камилов признаётся, что гордится своей профессией.

«Каждый год 1 октября — в День учителя и наставника — на мой телефон поступает множество звонков от моих бывших и нынешних учеников, приходят СМС-поздравления. Куда бы я ни поехал в Узбекистане, обязательно кто-нибудь из студентов приезжает навестить. В такие моменты я радуюсь, что правильно выбрал профессию!» — говорит Асил Камилов.

Доктор технический наук, профессор Мухайё Шоумарова

Мухайё Шоумарова родилась в 1939 году в Ташкенте. В 1956—1961 годах училась на факультете механизации сельского хозяйства Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства. Защитила диссертацию в 1971 году.





Профессор Мухайё Шоумарова рассказывает, что решила связать свою жизнь с сельскохозяйственной техникой из-за отца. Он всю жизнь был за рулём, и когда чинил машину, дочь крутилась рядом. В годы учёбы интерес к технике окреп.

«Мы водили трактор в школе на занятиях по труду. В техникуме разбирали его и собирали заново. Практические занятия были увлекательными», — говорит Мухайё Шоумарова.

В 1961 году Шоумарова окончила Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства и осталась в нём преподавать. Позже, решив заняться научной работой, устроилась в Институт математики и механики Академии наук Узбекистана. Защитила диссертацию и стала доктором технических наук. В 2009-м году получила звание профессора.

Преподавательский стаж Мухайё Шоумаровой — 49 лет. Она продолжает повышать квалификацию.





Фото: Из личного архива Мухайё Шоумаровой.

«Если преподаватель не активен в преподавании, он не сможет пробудить интерес у молодёжи, передать им знания, которыми владеет. Сейчас в наш институт поступает множество современной техники из-за рубежа. Мы подробно объясняем студентам не только её устройство, как настраивать, но и теоретическую часть», — говорит преподаватель.

В 1978 году Мухайё Шоумарова была руководителем практики для студентов-второкурсников на Ташкентском тракторном заводе. Практикант Шавкат Мирзиёев запомнился ей активным, внимательным и организованным молодым человеком.

«Он следил, чтобы его сокурсники посещали производственные процессы, за их организованностью на заводе, за строгим соблюдением правил техники безопасности. Всегда уважал, слушал и ценил мнение учителей», — говорит профессор.

Мухайё Шоумарова вспоминает, что после окончания института Шавкат Мирзиёев остался в нём работать, защитил научную работу и получил звание кандидата технических наук.

«Даже не представляла себе, что наш студент однажды займёт пост главы государства. Я счастлива, что в своё время обучала такого человека и работала вместе с ним», — говорит профессор.

В 2020 году Мухайё Шоумарову наградили орденом «Мехнат шухрати». Его она получила из рук бывшего студента.

«Он вручил мне награду со словами: „Тысяча благодарностей за образование и воспитание, которые вы дали“. Я была бесконечно рада», — делится профессор.