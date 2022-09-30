Количество школ в Бухарской области, куда проведена чистая питьевая вода в рамках проекта «Водоснабжение, санитария и гигиена в общеобразовательных школах Бухарской области» фонда Zamin, достигло 16, сообщила пресс-служба фонда.

Проект охватил школы пяти районов: Гиждуванского, Пешкунского, Шафирканского, Рамитанского и Жондорского.

За несколько месяцев на территории школ рабочие пробурили скважины глубиной от 120 до 200 м — в зависимости от местных геологических особенностей. Иногда грунт проваливался, скважина засыпалась и приходилось бурить новую, рассказали в фонде. После установили системы подачи фильтрации и опреснения воды до питьевой нормы. В школах провели канализацию, построили туалеты и душевые комнаты.

«Газета.uz» связалась со школами четырёх районов и выяснила, какие трудности с водой были раньше и как обстоят дела теперь.

«Около 20 лет нам приходилось возить воду на машине почти за 20 км от школы. Её всегда было мало, потому что в школе 920 учеников — на всех не хватало. Дети приносили воду с собой из дома, учителя покупали. Теперь воды хватает, проблем нет, всё ok!» — рассказала директор гиждуванской школы №2 Дилобар Ярашева.





В Пешкунском районе в школьной столовой даже не готовили из-за нехватки воды. Теперь, когда она появилась, столовая начала работу.

«В нашей школе более 540 учеников, воды было мало, привозили на машине издалека. Сейчас дети и преподаватели довольны, вода есть, столовая открыта», — поделился директор школы №32 Эркин Хужаев.

Доступ к чистой питьевой воде получили не только школы, но жители населённых пунктов, в которых данные школы расположены. В Шафирканском районе ею обеспечили более 3000 человек.

«Всегда привозили воду машинами и хранили в цистернах, проблемы были не только в школе но и у населения района. Теперь все 310 учеников школы и жители обеспечены питьевой водой», — прокомментировал директор школы №30 Шафирканского района Батыр Шарипов.

В Жондорском районе в школе учится 700 учеников.

«За 10 км постоянно возили воду на грузовике, дети жаловались, что воды мало. Теперь всё огромное число учеников нашей школы могут вдоволь напиться», — рассказал директор жондорской школы №21 Амаль Ахмедов.

Кроме систем подачи и очистки воды в школах установили фильтры в канализационной системе. Вода из туалетов и душевых, пройдя через фильтр, будет пригодна для полива цветов и растений возле школы.

На следующем этапе проекта планируется обеспечить чистой питьевой водой ещё 15 школ Бухарской области.