29 сентября был обнародован рейтинг Global Innovation Index 2022, по итогам которого Узбекистан улучшил свои позиции сразу на 4 пункта, заняв 82 место из 132 государств. При этом по ряду ключевых индикаторов республика вошла в десятку лучших стран мира. Это касается прежде всего экономического развития: в части валового накопления капитала Узбекистан занял 6 место глобального рейтинга, а по темпам роста производительности труда — 7 место.

«Для нас, как представителей бизнеса, критически важен не только рост экономики в абсолютных цифрах, но и качественные показатели, присутствующие в наиболее авторитетных международных рейтингах. Global Innovation Index опирается на данные Международного валютного фонда и Всемирного банка, а значит, служит реальным ориентиром для инвесторов.



В периметр Orient Group входит целый ряд крупных промышленных предприятий, та же производительность труда — принципиальный для нас показатель, и прогресс тут действительно налицо. Приятно получить подтверждение того, что это становится трендом для Узбекистана», — прокомментировал событие генеральный директор Orient Group Management Андрей Сафронюк.





Согласно Стратегии инновационного развития Узбекистана, к 2026 году республика должна стать одной из 56 ведущих стран рейтинга Global Innovation Index.

«Отчет 2022 года посвящен теме „Будущее инновационного развития“, что особенно важно для нас, поскольку все текущие реформы и преобразования в республике устремлены в будущее. По целому ряду индикаторов Узбекистан занимает ведущие места не только в макрорегионе, но и на глобальном уровне. Пример — динамика числа выпускников в сферах науки и инженерии, где мы сенсационно стали шестыми в мире. И таких примеров немало, а мы планируем работать над тем, чтобы их стало еще больше», — сказал министр инновационного развития Иброхим Абдурахмонов.

Global Innovation Index — исследование, разработанное в партнерстве с Корнельским университетом США, французской школой бизнеса INSEAD и Всемирной организацией интеллектуальной собственности. Оно состоит из 81 показателя и характеризует инновационное развитие стран, находящихся на разных уровнях экономического развития. Рейтинг упоминается в Резолюции о науке и технологиях в интересах устойчивого развития, принятой 19 декабря 2019 года Генеральной Ассамблеей ООН.

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