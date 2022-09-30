Президент Украины Владимир Зеленский объявил о подаче заявки на вступление в НАТО в очередном видеообращении 30 сентября.

«Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами Североатлантического альянса. Они реальны для Украины — реальны на поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия», — заявил глава государства.

«Мы доверяем друг другу, помогаем друг другу и мы защищаем друг друга — это и есть Североатлантический союз де-факто. Сегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре по процедуре, которая будет отвечать нашему значению для защиты всего нашего сообщества. В ускоренном порядке», — объявил Владимир Зеленский.

Часом ранее 30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав России самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также подконтрольных РФ территорий Запорожской и Херсонской областей Украины. В своей речи Владимир Путин также призвал Украину вернуться за стол переговоров.

Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что Украина была и остается лидером в переговорных усилиях и что именно Украина всегда предлагала России договориться о сосуществовании на равных, честных и справедливых условиях.

«Очевидно, что с этим российским президентом это невозможно. Он не знает, что такое честь и достоинство. Мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом России», — подчеркнул лидер Украины.