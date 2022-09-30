В Кушрабадском районе Самаркандской области выявлено предприятие, незаконно использующее электроэнергию, сообщила пресс-служба Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре.

Установлено, что руководитель предприятия самовольно подключился к сети и незаконного использовал 63 устройства для майнинга, а также два водяных насоса для охлаждения. В результате этих действий был нанесен ущерб государству на сумму 1,1 млрд сумов.

Возбуждено уголовное дело по статье 185−2 УК (Нарушение правил пользования электрической, тепловой энергией, газом, водопроводом), ведется следствие.