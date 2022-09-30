В Кушрабадском районе Самаркандской области выявлено предприятие, незаконно использующее электроэнергию, сообщила пресс-служба Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре.
Установлено, что руководитель предприятия самовольно подключился к сети и незаконного использовал 63 устройства для майнинга, а также два водяных насоса для охлаждения. В результате этих действий был нанесен ущерб государству на сумму 1,1 млрд сумов.
Возбуждено уголовное дело по статье 185−2 УК (Нарушение правил пользования электрической, тепловой энергией, газом, водопроводом), ведется следствие.
Konstantin Larin
Мне, вот как энергетику интересно, как они посчитали эти 1.1 млрд? Стоял прибор учёта? Знали дату начала майнинга? Так же, как и с заправками, цифры берут неизвестно от куда?