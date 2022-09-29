Планы властей Узбекистана по внедрению обязательной школьной формы, утверждённой в 2018 году, до сих пор откладываются из-за широкого общественного недовольства. В 2019 году Кабинет министров решил перенести ввод на 2024/2025 учебный год, но в мае текущего года было принято решение о внедрении формы уже с 2022/2023 учебного года. На фоне недовольства родителей министр народного образования Бахтиёр Саидов заявил, что в этом учебном году единая форма не будет обязательной, а её внедрение будет поэтапным — до 2025 года.

Одним из пунктов требований к внешнему виду учащихся является длина волос у мальчиков — 2−3 см. Рвение администраций отдельных школ обеспечить соблюдение постановления уже не раз приводило к скандалам. В феврале 2020 года школа №24 Джизака опубликовала в своём Telegram-канале фотографии, на которых учительница измеряет волосы мальчиков линейкой. «Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибёт», — прокомментировал тогда инцидент Шерзод Шерматов, занимавший пост министра народного образования. «Кто-то где-то, наверное, хотел показать, как они усердно работают», — отметил он.

В середине сентября текущего года появилось видео, на котором директор столичной школы №142 в присутствии сотрудников ОВД отчитывает за длину волос старшеклассников. Она говорит, что детей могут постричь «бесплатно, но ужасно», и предупреждает, чтобы они пришли «в нормальном виде». Можно предполагать, что такие инциденты будут продолжаться.

Корреспондент «Газеты.uz» Миролим Исажонов поговорил с соотечественниками за рубежом и узнал, какие требования предъявляются к внешнему виду школьников.

Япония

Сохибжон Абдуллаев работает преподавателем в городе Фукуока. Он рассказал, что почти во всех государственных школах Японии ношение формы не является обязательным для учащихся 1−6-х классов. Ученик может посещать занятия в любой одежде. На цвет, принты и другие изображения на одежде не обращают никакого внимания. Это даже не обсуждается, отметил педагог.

Фото: из личного архива Сохибжона Абдуллаева.

«Ученик начинает носить обязательную форму после окончания средней школы, то есть с 7-го класса. Управление образования каждого города принимает свою форму. Все школьники в одном районе носят одинаковую форму. Фирмы, выигравшие тендер, шьют её по специальному дизайну. Родители покупают форму только от этой фирмы в торговых центрах. Ученики, которые носят хиджаб, также должны носить форму», — рассказал он.

Сахибжон Абдуллаев добавил, что в каждой школе есть образцы формы разных размеров, предназначенные для учащихся одного и того же учебного заведения. Ученики надевают форму, выбирают подходящую, и затем покупают её в специальных магазинах торговых центров.

«Стоимость формы варьируется в зависимости от качества материала. Когда мой сын пошёл в 7-й класс, покупки обошлись нам примерно в 400−500 долларов: брючный костюм, рубашка, туфли и сменная обувь для класса. В каждой школе раздаются небольшие пособия с правилами для учащихся и родителей. В них отмечается, что мальчикам нельзя отращивать волосы, девочкам носить серьги, а также другие правила», — сказал Сохибжон Абдуллаев.

Германия

Дильбар Гаффарова проживает в городе Марбурге. Двое её детей учатся в муниципальных школах. Женщина рассказала, что в этой стране нет требований к школьной форме.

Фото: hansenschule.de.

«Здесь нет никакого дресс-кода. Иногда родители советуются и заказывают на память футболки с надписями либо с изображениями школы или класса. Одеть ребенка с головы до ног в вещи среднего качества обходится в 80−100 евро. Если вы купите одежду популярного бренда, вам определенно придётся потратить больше», — сказала она.

Дильбар Гаффарова добавила, что в Германии всем детям до достижения 18-летнего возраста выдаётся пособие в размере около 190 евро в месяц.

«На эти деньги родители покупают необходимые вещи для своего ребёнка. Но если семья относится к категории малообеспеченных, государство оказывает им дополнительную помощь. Например, ребёнку из такой семьи предоставляются талоны на бесплатный обед в школьной столовой или форма», — рассказала Дильбар Гаффарова.

По словам женщины, никаких ограничений по ношению платка или бороды нет. В Германии понятие толерантности хорошо усваивается детьми, людей не разделяют по их внешнему виду.

«Создан хороший фундамент для существования такой свободы. Учителя обладают высокой психологической квалификацией и они очень бдительны. За каждым ребёнком ведётся наблюдение, при проявлении тревожных сигналов они немедленно связываются с родителями, с ведомством по делам молодёжи (Jugendamt)», — сказала Дильбар Гаффарова.

Она отметила, что если у ребёнка длинные или не причёсанные волосы, неряшливая одежда, учителя могут воспринять это так, что родители уделяют ребёнку недостаточно внимания. Возможно, в семье присутствует насилие, аморальный образ жизни. Педагоги также обращают внимание на поведение девочек, носящих платок. Если такие ученицы не ходят в гости к одноклассникам или не присоединяются к школьным поездкам, учителя могут заподозрить, что в семье существуют радикальные взгляды, которые ограничивают свободу девочек. Такие семьи изучаются адресно.

«Есть индивидуальный подход, но нет общих ограничений и запретов», — заключила Дильбар Гаффарова.

Она рассказала, что несмотря на отсутствие требований к ношению формы, учащиеся всё равно должны соблюдать этикет. Сидеть в помещении в головном уборе, за исключением платка для мусульманских девочек, считается неприличным.

Финляндия

Акмалжон Набиев живёт в Финляндии. Он рассказал, что в этой стране учащиеся посещают занятия в одежде, которая нравится самим детям. Серьёзное внимание внешнему виду учеников не уделяется.

«В Узбекистане в начале каждого учебного года родители покупают своему ребёнку новую школьную форму. Но в Финляндии такой традиции нет. Почти никто из родителей не покупает новую одежду [специально для школы]. Ученики одеваются свободно. Ничего не скажут, даже если ребенок будет в домашней одежде. Потому что в первую очередь упор делается не на внешность, а на хорошую учёбу и дисциплинированность ребёнка. Можно посещать занятия в платке или с длинными волосами — запрета нет», — сказал Акмалжон Набиев.

Фото: baraeva.wordpress.com

По его словам, во многих классах ученики снимают обувь на пороге, а затем входят в класс. На занятиях можно сидеть на полу.

Администрация школы требует от родителей лишь одевать детей по погоде, отметил Акмалжон Набиев.

«Финляндия — северная страна. Поэтому в зимний период в школах проводятся занятия по катанию на коньках. Родители обязательно покупают коньки. Требований по ношению формы нет, но руководство школы просит одевать ребёнка по сезону», — сказал соотечественник.

Вьетнам

Достонбек Сиддиков из Ферганы учит детей английскому языку во Вьетнаме. Он рассказал, что в этой стране установлена обязательная форма во всех образовательных учреждениях — от детских садов до вузов.

Фото из личного архива Достонбека Сиддикова.

«В каждой школе есть своя форма. Дизайн и логотип школ отличаются друг от друга. Родители покупают форму каждый год. Цены варьируются в зависимости от качества материала», — рассказал он.

Достонбек Сиддиков отметил, что школьная форма состоит из белой рубашки, тёмного костюма, а также спортивной одежды для занятий физкультурой. Стоимость такого комплекта для учащихся начальной школы составляет 18−20 долларов, средних классов — 35−45 долларов, старшеклассников — порядка 60 долларов.

Китай

Дильфуза Тожиматова живёт в Пекине. Она рассказала, что учащиеся государственных школ Китая носят обязательную форму.

«У каждой школы разная школьная форма, собственный дизайн и цвет. Униформа одного учреждения не похожа на униформу другого. Но головной убор у всех школьников обязательно жёлтый, а галстук — красный»", — отметила она.

«В начале каждого учебного года учителя рекомендуют родителям приобрести школьную форму. Ученик и родители заказывают понравившуюся форму на онлайн-платформе. Летняя и осенняя униформа стоит около 50 долларов. Многие обновляют форму раз в два года», — добавила соотечественница.

Дильфуза Тожиматова отметила, что требования к ношению формы особенно строгие по понедельникам, так как в этот день недели в образовательных учреждениях проводится мероприятие «Поднятие флага».

США

Мавлюда Орипова работает руководителем в системе высшего образования и профессиональной подготовки, которая объединяет 72 школы в штате Техас. По её словам, единую форму приняли 40% американских государственных школ.

Фото из личного архива Мавлюды Ориповой.

«Учащиеся остальных 60% школ не обязаны приходить в форме. Но есть особые правила, касающиеся внешнего вида. Например, разрешён только пирсинг ушей, нельзя носить шорты, платья выше колен. В начале каждого учебного года родителей знакомят с этими правилами и подписывают согласие», — сказала Мавлюда Орипова.

Она добавила, что дети могут посещать занятия в религиозной одежде. Например, школьницы-мусульманки могут носить платок или хиджаб.

«Учащиеся школ, в которых принята форма, и их родители предпочитают форму, — сказала Мавлюда Орипова. — Потому что учреждения, где не введена единая школьная форма, устанавливают такие запреты и правила, что родители сталкиваются с трудностями при поиске одежды. Поэтому появляется всё больше и больше сторонников формы».

Кыргызстан

Жительница Джалал-Абадской области Кыргызстана Нигора Убайдуллаева рассказала, что в этой стране внедрена обязательная школьная форма.

Фото: Kaktus Media.

«В большинстве школ верх должен быть белым, низ — чёрным. В некоторых школах имеется своя форма, которую вы должны покупать. Ученик не может прийти на занятия в спортивной одежде — не допустят. Ношение кроссовок также запрещено. Девочкам разрешено носить платок. Если я не ошибаюсь, в каждой школе Кыргызстана разрешены платки. Но цвет платка может быть только белым. Мальчишкам запрещено иметь бороду», — рассказала соотечественница.

По словам Нигоры Убайдуллаевой, требования установлены к причёскам мальчиков, макияжу и украшениям девочек. Правил должен придерживаться каждый ученик.

«Покупка формы на один сезон для ребёнка обходится в 70−80 долларов. За год на форму мы тратим около 150−200 долларов», — отметила она.

Таджикистан

По словам таджикского журналиста Озода Мелибоева, в стране тоже введена обязательная школьная форма для учащихся. Форму носят учащиеся и государственных, и частных школ.

Фото: tj.sputniknews.ru.

«Все школы имеют собственную форму, отличную от других. Обычно школы сотрудничают со швейными фирмами, часто покупают у одного и того же предприятия. Когда был введён порядок ношения формы, поначалу это вызвало возражения. Но в последующие годы это практически не обсуждалось», — сказал журналист.

Он добавил, что стоимость формы для учащихся начальной школы обходится в сумму до 23 долларов США, средних классов — до 25 долларов, старшеклассников — до 35 долларов. Форма включает в себя брюки для мальчиков, юбку для девочек, а также пиджак и жакет.

«Ученикам запрещено носить в школе платок и иметь бороду», — сказал Озод Мелибоев.

Турция

Замира Хамидова, проживающая в Анкаре, рассказала, что в Турции имеется порядок ношения одежды в школу. Школы сами решают, вводить форму или нет.

«Многие родители стараются покупать своему ребёнку простую одежду. Одежда на ученике не должна быть яркой, с надписями или картинками. На ношение платка запрета нет», — сказала соотечественница.

По её словам, рост курса доллара в Турции сильно повлиял на доходы и образ жизни людей. По этой причине многие школы не строги в требованиях к ношению формы.