Утром 29 сентября из Термеза в Карачи вылетел самолёт Министерства обороны Узбекистана с гуманитарной помощью пострадавшим от сильных наводнений в Пакистане, сообщило ИА «Дунё».

Помощь была предоставлена правительством Узбекистана и Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Это первая совместная воздушная перевозка гуманитарной помощи.

На борту более 15 тонн жилищных модулей для обеспечения временного жилья тем, чьи дома были уничтожены наводнениями.

1 сентября Узбекистан уже направлял гуманитарную помощь в Пакистан. В составе груза весом почти в 40 тонн были растительное масло, мука, рис, мясные консервы, кондитерские и макаронные изделия, тёплые одеяла и другие товары.