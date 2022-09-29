Немецкий финансовый институт развития DEG и нидерландская инвестиционная компания Triodos Investment Management приобрели дополнительный пакет акций банка «Ипак Йули» и увеличили свою долю владения в акционерном капитале до 15,59% для каждого инвестора.

Данная сделка является подтверждением доверия иностранных инвесторов к осуществляемым реформам в Узбекистане и дальнейшей поддержки развития страны, а также признаком уверенности в стабильном росте банка «Ипак Йули».





Увеличение уставного капитала являлось одним из основных направлений реализации стратегии развития банка на 2022−2024 годы, расширением возможностей по предоставлению широкого спектра качественных финансовых услуг для микро-, малых и средних предприятий, а также индивидуальных предпринимателей в Узбекистане.

«Начиная с первых инвестиций 2020 года, банк „Ипак Йули“ ощущал значительную поддержку со стороны новых иностранных акционеров не только в части предоставления капитала, но и внедрения лучшей международной банковской практики и установления сотрудничества с новыми иностранными партнерами. Дополнительная инвестиция еще раз доказала готовность наших иностранных акционеров поддержать и внести весомый вклад в устойчивое развитие банка», — сказал председатель правления АИКБ «Ипак Йули» Саидаброр Сайдахмедов.





В целях установления планов развития и определения стратегии достижения данных задач по инициативе и при активном участии иностранных акционеров была организована стратегическая сессия банка «Ипак Йули». В рамках сессии команда банка, члены наблюдательного совета и представители крупнейших акционеров провели глубокий анализ текущей деятельности, возникших новых вызовов и потенциала роста. По итогам обсуждений была определена обновленная стратегия развития банка на среднесрочную перспективу с учетом тенденций в динамично развивающемся рынке и открывающихся новых возможностей.





«Первоначальные вложения DEG в акционерный капитал „Ипак Йули“ в 2020 году были логичным шагом после многолетнего сотрудничества с банком. С тех пор отношения улучшились во многих аспектах. Банк показывает очень хорошие результаты с точки зрения бизнеса и является лидером в области корпоративного управления и решения экологических и социальных вопросов со своими клиентами. Участвуя в увеличении капитала, а также увеличивая долю DEG, мы рады поддержать банк в дальнейшем на пути его роста и охвата еще большего количества клиентов, не пользующихся услугами банков», — сказала Моника Бек, член правления DEG.





«Мы довольны прогрессом, достигнутым банком „Ипак Йули“ с момента нашей первой инвестиции в акционерный капитал в 2020 году, что отражается в росте бизнеса и развитии институционального потенциала. В то же время мы видим потребность в дополнительном капитале, учитывая динамичный рост рынка и неудовлетворенный спрос на финансовые услуги, с которым сталкиваются предприниматели частного сектора», — сказала Розанна Саркеева, руководитель регионов Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии в Triodos IM и представитель акционера в АИКБ «Ипак Йули».

DEG

В течение 60 лет DEG финансирует и консультирует частные предприятия, работающие в развивающихся странах и странах с формирующимся рынком. С портфелем в размере около 9,2 млрд евро компания является одним из крупнейших в мире частных инвесторов в области развития.

В качестве импакт-инвестора и климатического инвестора DEG сопровождает компании, которые занимаются трансформацией и стремятся использовать свои возможности. Клиенты DEG не только получают финансовые и консультационные решения, адаптированные к их потребностям, они могут опираться на знание компанией рынка, ее влияние и опыт в области климата, а также на международную сеть. Таким образом, DEG вместе с клиентами вносит свой вклад в создание квалифицированных рабочих мест и повышение местного дохода, а также в создание ценности на местах в соответствии с Целями устойчивого развития.

Подробнее: deginvest.de

Triodos Investment Management

Triodos Investment Management (Triodos IM) объединяет широкий круг инвесторов, которые хотят, чтобы их деньги инвестировались в проекты с долгосрочным положительным социальным и экологическим воздействием. При этом Triodos IM служит катализатором в секторах, которые играют ключевую роль в переходе к более справедливому, устойчивому и гуманному миру.

Компания накопила глубокие знания за 25 лет успешного инвестирования в такие сектора, как энергетика, изменение климата, финансовая инклюзивность, устойчивое производство продовольствия и сельского хозяйства. Также Triodos Investment Management инвестирует в зарегистрированные на бирже компании, которые вносят существенный вклад в устойчивое развитие общества.

Triodos IM является глобальным импакт-инвестором с более 750 инвестициями в более 50 странах с активами под управлением на сумму 5,7 млрд евро по состоянию на конец июня 2022 года. Это дочерняя компания Triodos Bank NV, основанная в 1980 году и являющаяся одним из ведущих экспертов в области устойчивого банковского дела.

Подробнее: triodos-im.com

На правах рекламы.