Министерство труда США 28 сентября опубликовало доклад «Список продукции, произведённой с использованием детского и принудительного труда-2022».

Согласно отчёту, хлопок, выращенный и собранный в Узбекистане, исключён из списка товаров, произведённых с использованием детского и принудительного труда.

Узбекский хлопок был включён в этот перечень в 2009 году. В 2018 году по результатам мониторинга международных наблюдателей, в том числе экспертов Международной организации труда, Министерство труда США исключило узбекский хлопок из списка продукции, производимой с использованием детского труда. Однако хлопок оставался в списке товаров, произведённых с применением принудительного труда. Теперь он исключён из него полностью.

«Данное решение отменяет формальные ограничения на ввоз в США произведенного в Узбекистане хлопка и изделий из него, открывая тем самым новые возможности для экспорта национальной текстильной продукции», — отметила председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева, которая является главой Национальной комиссии по противодействию торговле людьми и принудительному труду. По её словам, решение послужит «развитию хлопковой промышленности, введению международных стандартов в области сельского хозяйства и развитию международного сотрудничества в этой сфере».

«По оценкам Узбекско-германского форума, большинство из более чем 45 тысяч фермеров в Узбекистане, ежегодно производящих шёлковые коконы, не имеют права отказаться от этой работы. Их принуждают к ней чиновники областного и районного уровня, которые назначают каждому фермеру квоту на производство шёлковых коконов и грозят штрафами, потерей арендованных сельскохозяйственных угодий или физическим насилием в случае её невыполнения», — отмечают авторы доклада.

Кроме того, отмечается в отчёте, фермеры обязаны продавать свои шёлковые коконы обратно правительству по официальной закупочной цене, которая может быть слишком низкой, чтобы компенсировать затраты на выращивание коконов, и часто сталкиваются с недоплатой, задержкой оплаты или вообще не получают оплаты.

Ранее Министерство труда США в своем докладе «Findings on the Worst Forms of Child Labor» впервые с 2011 года отнесло Узбекистан к категории «значительный прогресс» (наилучшая) по эффективности усилий по искоренению наихудших форм детского труда.