Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время визита в Туркестанскую область во вторник ответил на вопрос, для чего было принято решение ограничить президентские полномочия одним семилетним сроком.

«Таких изменений не было ни в одной стране нашего региона. Поэтому я считаю, что эта реформа — смелый шаг к демократии. Несмотря на определенные риски, я абсолютно уверен, что это решение необходимо во имя светлого будущего нашего народа», — заявил он.

«Может возникнуть вопрос, ради чего осуществляются реформы. Дело в том, что пост президента не должен занимать один человек в течение длительного срока. Будь то в мире или в нашей стране, если лишь один человек долгие годы занимает высшую должность, такая ситуация не делает чести ни этой стране, ни её руководителю», — подчеркнул президент Казахстана.

«Мы должны уверенно смотреть в будущее и открыть дорогу честным и талантливым политикам. В целом люди понимают суть нашего плана по изменению политической системы. Для продолжения этой работы необходим мандат доверия в соответствии с обновлённой Конституцией. Поэтому на 20 ноября этого года назначены внеочередные президентские выборы», — отметил Касым-Жомарт Токаев.

На встрече с общественностью Шымкента он также остановился на приоритетах внешней политики Казахстана.

«В центре наших усилий на международной арене — интересы Казахстана и нашего народа. Мы будем бороться за верховенство международного права и Устава ООН. Считаем крайне важным укрепление принципов справедливости в международных отношениях, невмешательства во внутренние дела, уважения суверенитета и территориальной целостности государства», — заявил глава Казахстана.

«Наша внешняя политика по-прежнему будет сбалансированной, разнонаправленной и конструктивной. Казахстан будет прилагать все усилия для дальнейшего развития союзнических отношений с Россией, вечного стратегического партнёрства с Китаем, стратегического партнёрства с США, всестороннего сотрудничества с братскими центральноазиатскими государствами, а именно Узбекистаном, Кыргызстаном, Туркменистаном, Таджикистаном, и, конечно же, с Турцией, развития взаимовыгодных связей со всеми заинтересованными государствами мира, будь то в Азии, на Ближнем Востоке или на Европейском континенте. Уверен, именно такая внешняя политика соответствует интересам нашего народа», — подчеркнул он.