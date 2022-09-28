В Сырдарьинской области 28 сентября прошла сессия кенгашей народных депутатов, на которой были утверждены новый хоким города Янгиера и заместители хокима Сырдарьинской области. Об этом сообщило УзА.

Отабек Носиров. Фото: УзА.

Отабек Урал угли Носиров, с 2019 года занимавший должность замхокима Сырдарьинской области по вопросам молодёжной политики, социальному развитию и духовно-просветительской работе, назначен хокимом города Янгиера Сырдарьинской области.

Шавкат Зайниддинов. Фото: УзА.

Заместителем хокима Сырдарьинской области по вопросам молодёжной политики, социальному развитию и духовно-просветительской работе назначен Шавкат Зайниддинович Зайниддинов.

До назначения он работал председателем Центрального совета Союза молодёжи Узбекистана.

Баходир Ботиров. Фото: УзА.

Заместителем хокима — начальником управления инвестиций и внешней торговли назначен Баходир Ботиров.

До назначения он работал первым замхокима Гулистанского района по финансово-экономическим вопросам и сокращению бедности.