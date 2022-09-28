В Сырдарьинской области 28 сентября прошла сессия кенгашей народных депутатов, на которой были утверждены новый хоким города Янгиера и заместители хокима Сырдарьинской области. Об этом сообщило УзА.
Отабек Носиров. Фото: УзА.
Отабек Урал угли Носиров, с 2019 года занимавший должность замхокима Сырдарьинской области по вопросам молодёжной политики, социальному развитию и духовно-просветительской работе, назначен хокимом города Янгиера Сырдарьинской области.
Шавкат Зайниддинов. Фото: УзА.
Заместителем хокима Сырдарьинской области по вопросам молодёжной политики, социальному развитию и духовно-просветительской работе назначен Шавкат Зайниддинович Зайниддинов.
До назначения он работал председателем Центрального совета Союза молодёжи Узбекистана.
Баходир Ботиров. Фото: УзА.
Заместителем хокима — начальником управления инвестиций и внешней торговли назначен Баходир Ботиров.
До назначения он работал первым замхокима Гулистанского района по финансово-экономическим вопросам и сокращению бедности.