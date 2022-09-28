23−24 сентября в Ташкенте прошел узбекско-японский бизнес-форум Japan-Uz Expo 2022. В мероприятии приняли участие более 100 руководителей японских компаний, предприниматели из Узбекистана, а также представители общественных организаций.





В рамках бизнес-форума строительный холдинг Mimar Group подписал соглашение о сотрудничестве с Zion Investment Trust.

Согласно достигнутым договоренностями, приоритетными направлениями сотрудничества сторон станут работы по повышению информированности японских деловых кругов о проектах Mimar Group и созданию соответствующих условий для сотрудничества с предпринимателями из Японии.





Представители Zion Investment Trust высоко оценили проекты, реализуемые Mimar Group. Директор Zion Investment Trust Казуюки Торатани подчеркнул, что японские предприниматели проявляют большой интерес к Узбекистану, поскольку сегодня в стране создаются привлекательные условия для иностранного бизнеса. По словам Казуюки Торатани, благодаря динамичному развитию сфер строительства и девелопмента в Узбекистане для японских предпринимателей, ведущих деятельность в области инвестиций в недвижимость, открываются большие деловые возможности.





Соглашение с Zion Investment Trust позволит Mimar Group повысить узнаваемость реализуемых проектов за рубежом и расширить горизонты сотрудничества с иностранным бизнесом.





Mimar Group — строительный холдинг, специализирующийся на реализации крупных градостроительных проектов. Флагманским проектом Mimar Group является Tashkent INDEX — крупный торгово-производственный комплекс площадью 72 га, на территории которого создаются производственные блоки, коммерческая зона на более чем 3000 магазинов, экспоцентр, гостиница, помещения для малого бизнеса и ряд других объектов.





Zion Investment Trust — это инвестиционный фонд со штаб-квартирой в Ташкенте, специализирующийся на поиске перспективных бизнес-проектов и их продвижении на японском рынке.

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