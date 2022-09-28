«Креативность — новый драгметалл»
Выставка итальянских украшений проходит в Ташкенте
Выставка «DIVA! Итальянский гламур в украшениях моды» проходит в Галерее изобразительного искусства (НБУ). Более 200 изделий, включая знаменитые византийские короны Dolce & Gabbana, ожерелья Gucci и Valentino, рассказывают историю о том, как креативность в Италии стала новым драгметаллом.
Выставка «DIVA! Итальянский гламур в украшениях моды» проходит в Галерее изобразительного искусства (НБУ). Более 200 изделий, включая знаменитые византийские короны Dolce & Gabbana, ожерелья Gucci и Valentino, рассказывают историю о том, как креативность в Италии стала новым драгметаллом.
Галерея изобразительного искусства (НБУ) принимает уникальную выставку «Diva! Итальянский гламур в украшениях моды». В экспозиции представлено более 200 изделий, созданных в период с 1950-х годов до наших дней. Среди них знаменитые византийские серьги-кресты и корона Dolce & Gabbana, которые в 2013 году сошли с подиума миланской Недели моды прямиком в мировые тренды, «архивные» украшения Valentino, Salvatore Ferragamo, Fendi и других известных брендов, а также работы современных итальянских дизайнеров и продукция компаний-изготовителей люксовой бижутерии.
Главным куратором выставки является Альба Каппельери, профессор кафедры дизайна ювелирных украшений Миланского технического университета и директор Музея ювелирного искусства Виченцы.

В 2021 году в свет вышла её книга «DIVA! Итальянский гламур в украшениях моды», посвящённая эволюции итальянской бижутерии и её пересечениям с традициями ювелирного искусства страны и современными технологиями.

Следующим шагом стала одноимённая передвижная выставка. Её успели показать в ОАЭ, Катаре, Бахрейне, Кувейте и Омане. Узбекистан в маршруте экспозиции появился благодаря посольству Италии, а также министерству иностранных дел и международного сотрудничества республики.
Ожерелье «Попугай» из архива Sharra Pagano, 2001 г.
По словам одного из кураторов Беатриче Россато, цель выставки — «популяризация итальянской красоты».
Мы рассматриваем украшения как культурные объекты, которые не только выражают модные направления своего времени, но и рассказывают о развитии дизайнерской мысли, самого творческого процесса с 50-60-х годов, когда появился лейбл "Сделано в Италии", и до наших дней,
— отметила Беатриче Россато.
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Выставка состоит из трёх разделов: «Мастерство», «Дизайн» и «Мода». По мнению организаторов, таковы главные преимущества ювелирного искусства и искусства бижутерии Италии.
Ташкентский дизайнер Влад Заманов считает итальянских ювелиров и дизайнеров одними из самых прогрессивных в мире.
DIVA! — это не выставка Британского музея, которая ослепляет драгоценными камнями. За последние сто лет отношение к украшениям очень изменилось. Экспозиция даёт посетителям возможность проследить эти перемены, а итальянским дизайнерам — показать, что даже самый простой материал может превратиться в необыкновенное искусство. Главное — как изделие будет подано и с чем надето,
— говорит Влад Заманов.
Выставку открывает раздел «Мастерство». В витринах представлены украшения, авторы которых остаются верными традициям итальянского ювелирного искусства. Это современные дизайнеры, работающие на себя, дома моды и бренды с историей вроде Ornella Bijoux.

Мастерская, прославившаяся ювелирными изделиями и бижутерией ручной работы, была основана в Милане в 1944 году. Дело матери Марии Виктории Албани продолжает Симона Скала. Дизайнер переосмысливает классику и изящно вплетает стилистику бренда в современные формы.
Ожерелье Gold! из архивов Ornella Bijoux, 1970 г. 
В разделе много украшений из жемчуга разной формы и преимущественно пастельных оттенков. Это браслеты и ожерелья, в которых природную скромность минерала подчёркивают натуральные камни, а кристаллы Swarovski, напротив, приносят в жертву роскоши. Встречаются изделия из фарфора, металла, латуни, гальванизированного золота и серебра.
Обращает на себя внимание ожерелье в стиле сикульского барокко — керамические бусины на тонкой позолоченной цепочке расписаны вручную растительным орнаментом и покрыты глазурью.

Золотые нити на идеально гладкой поверхности бусин браслета выдают всемирно известное муранское стекло, производство которого сосредоточено на венецианском острове Мурано с XIII века.
Новизна в прочтении старого — отличительный почерк итальянских дизайнеров. Они научились выражать себя, самоидентифицироваться в ювелирном искусстве, в отличие от нас. Узбекистанские дизайнеры украшений, за редким исключением в лице Улугбека Холмурадова, Абдулвахида Бухари, пытаются копировать кого угодно вместо того, чтобы искать свою идентичность. Мы гордимся многовековыми традициями, старинными ювелирными украшениями, но не делаем следующего шага. Что оставим потомкам? Что расскажем о нашем времени? К сожалению, пока единицы оказываются настолько смелы, чтобы прочитать наследие по-новому, создавать украшения как культурные коды,
— отметил Влад Заманов.
Часть раритетных экспонатов раздела попала в экспозицию из архивов Деанны Фарнетти Чера, известного специалиста по винтажной бижутерии и обладательницы уникальной коллекции украшений. Среди них серебряные серьги середины 1800-х, медные ожерелья, которые датируются 1925 годом, ожерелье из латуни и полукристаллов, созданное дизайнером Лидой Коппола для популярной в 50-70-х годах ХХ века компании Coppola e Toppo.
Раздел «Мода» концентрируется на дизайнерах и модных домах, слава которых гремит далеко за пределами Италии. Выставленные здесь украшения — носители ДНК брендов, визитные карточки коллекций.

За стеклом сверкают гранями кристаллов короны и серьги Dolce & Gabbana в византийском стиле, подвеска-крест Versace.
Оригинально выглядят ожерелье Salvatore Ferragamo, собранное из латунных пластинок-трафаретов с изображениями разных моделей обуви, и ожерелье «с фокусами» Prada.
В виде многорядного ожерелья из красных полукристаллов и страз предстаёт нестандартный Valentino. Украшение 1985 года, по мнению Влада Заманова, является отсылкой к стилю арт-деко, задачей которого было создавать миф роскошной жизни.

Африканские мотивы читаются в массивном деревянном ожерелье из архива Gianfranco Ferré Foundation. В соседней витрине — другое изделие бренда: пластмассовый браслет с анималистичным принтом и крупным цветком из страз.
«Только хороший историк, который изучал историю модных домов, может с большой вероятностью определить их почерк, потому что их традиции, стили менялись с течением времени. Сложно сказать, что на выставке показан типичный Armani или Versace. Дома прошли долгий путь развития, и представленные украшения иллюстрируют лишь определённые периоды», — говорит Влад Заманов.
Из архивов Деанны Фарнетти Чера в разделе «Мода» — ожерелье с искусственным жемчугом и гальванизированным золотом Fendi, созданное для бренда дизайнером Донателлой Пеллини, ожерелье из полукристаллов в зелёно-голубой палитре — его для Emilio Pucci в начале 60-х разработали в Coppola e Toppo.

Коллекция брошей Fiorucci 1974-1978 годов, представленная на выставке, принадлежит дизайнеру Франко Марабелли.
Третий раздел — «Дизайн» — сосредоточен на творчестве современных итальянских дизайнеров. Он поражает разнообразием форм и материалов, которые использовались в создании украшений: кожа, ПВХ, лён, бумага, резина, магнит. Драгоценных камней нет, драгметаллы практически не встречаются.
Современные итальянские дизайнеры демонстрируют иное отношение к ювелирному искусству. Во главе угла больше не золото и серебро, как это было свойственно классическим школам. Дизайнерская мысль, креатив сегодня превыше материала. Итальянцы настолько открыты всему, что могут нарисовать масляными красками изумруды на льняном полотне, и это будет очень дорогая вещь, поскольку выполнена в единственном экземпляре и считается произведением искусства,
— говорит Влад Заманов.
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В поисках вдохновения дизайнеры 2000-х легко перемещаются во времени. В экспозиции много отсылок к стилям арт-деко и стимпанк, периоду хиппи, античным временам: древним Греции и Египту. Последние особенно ярко прослеживаются в брошах, ожерельях, кольцах в виде жуков-скарабеев, змей.
Массивное серебристое ожерелье с зеркальной поверхностью бренда Scuime из коллекции Space Metall (Осень/Зима-2015) — поклон 80-м, когда в моде были объёмные силуэты и огромные плечи.

Широко представлен минимализм со свойственной ему любовью к лаконичности, геометрии.
Влад Заманов рассказывает, что для него не существует понятия «современности» украшения.

«Это в 80-х не существовало мод во множественном числе, а были строгие каноны, которые определяли, что модно, а что нет. Сейчас можно смешивать стили, как угодно, и никто не осудит. На первый план выходит понятие «образ». Украшение в данном случае — визитная карточка на все времена», — говорит дизайнер.
Он приводит в пример российского историка моды Александра Васильева, большого поклонника брошей, и директора московского Мультимедиа Арт Музея Ольгу Свиблову. Она не расстаётся с бусами из чёрной проволоки, оформленной в виде трубочки, внутри которой перекатываются жемчужины.

Похожее украшение, выполненное в индустриальном стиле, можно увидеть в экспозиции. Ожерелье под названием «Водоросли» из масляного фильтра для промышленного оборудования и культивированного жемчуга в 2004 году создала дизайнер Паола Волпи.
Ожерелье «Водоросли» Паолы Волпи, 2004 г.
Запредельный уровень мастерства демонстрирует Сандра Дипинто. Её ожерелье, словно собранное из перьев синей птицы, выполнено из ПВХ и агата, известного своей хрупкостью.
Ожерелье Salicornia blu Сандры Дипинто, 2009 г.
Влад Заманов отмечает, что украшения порой несут в себе сообщение. С их помощью выражают скорбь, привлекают внимание или делают заявления. Ожерелье из чёрного спечённого нейлона, автором которого является Моника Кастильони, словно иронизирует над чрезмерной любовью к роскоши. Оно представляет соединённые между собой каркасы крупных драгоценных камней.

«Настало время, когда обеспеченные люди отказываются от роскоши напоказ и пытаются выражать себя в простых вещах. Другие, напротив, мечтают выглядеть дорого, чтобы хоть как-то соприкоснуться с миром богатых и знаменитых. Переосмысление темы самоидентификации, возможно, и вылилось в создание украшения», — объясняет дизайнер.
Выставка «DIVA! Итальянский гламур в украшениях моды» открыта для посещений до 9 октября.
Автор фотографий и текста: Виктория Абдурахимова.
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