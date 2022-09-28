“

Новизна в прочтении старого — отличительный почерк итальянских дизайнеров. Они научились выражать себя, самоидентифицироваться в ювелирном искусстве, в отличие от нас. Узбекистанские дизайнеры украшений, за редким исключением в лице Улугбека Холмурадова, Абдулвахида Бухари, пытаются копировать кого угодно вместо того, чтобы искать свою идентичность. Мы гордимся многовековыми традициями, старинными ювелирными украшениями, но не делаем следующего шага. Что оставим потомкам? Что расскажем о нашем времени? К сожалению, пока единицы оказываются настолько смелы, чтобы прочитать наследие по-новому, создавать украшения как культурные коды,

— отметил Влад Заманов.