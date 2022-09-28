В интернете распространилось видео, на котором двое сотрудников органов внутренних дел в Фергане избивают мужчину в присутствии других людей.

На записи можно видеть, как предположительно оперативный сотрудник и инспектор профилактики подходят к сидящему на стуле мужчине, хватают его за руку, а когда тот отмахивается, один сотрудник обхватывает рукой шею мужчины и начинает его душить. Другой наносит удары ногами и руками.

Спустя 30 секунд стоящие рядом мужчины пытаются разнять их, но сотрудники снова хватают мужчину и наносят новые удары.

Пресс-секретарь МВД Узбекистана Шохрух Гиясов сообщил, что инцидент произошёл 14 июля 2021 года в ОВД Ферганы. По данному факту прокуратура возбудила уголовное дело по части 1 статьи 206 Уголовного кодекса (превышение власти или должностных полномочий), 2 декабря материалы были направлены в суд.

Представитель министерства уточнил «Газете.uz», что суд по уголовным делам Язъяванского района признал сотрудников виновными в совершении преступления по данной статье и назначил исправительные работы на два года с взысканием 30% зарплаты в доход государства. Однако апелляционная инстанция Ферганского областного суда по уголовным делам 23 августа текущего года установила отсутствие признаков преступления в действиях правоохранителей и вынесла оправдательный приговор.

Официальный представитель Верховного суда Азиз Абидов сообщил, что прокурор Ферганской области подал в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда кассационную жалобу на приговор апелляционного суда. В настоящее время протест оформляется для рассмотрения.

По словам Шохруха Гиясова, сотрудники не были уволены, но к ним было применено дисциплинарное наказание.