В Бостанлыкском районе Ташкентской области были задержаны двое граждан с фальшивыми деньгами, сообщила пресс-служба Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана.

В ходе оперативного мероприятия в автомобиле Lacetti одного из них были найдены 52 поддельные купюры номиналом 100 тысяч сумов, 19 банкнот номиналом 50 тысяч сумов и 11 купюр номиналом 200 тысяч сумов.

Купюры были изъяты в качестве вещественных доказательств.

Возбуждено уголовное дело по статье 176 (изготовление, сбыт поддельных денег, акцизных марок или ценных бумаг) Уголовного кодекса Узбекистана. Ведётся следствие.