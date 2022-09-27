7 октября в Ташкенте пройдет первый международный бизнес-саммит директоров «Корпоративное управление на Шелковом пути».

Организаторы мероприятия — Silk Road Board and Governance Institute (SR BGI), KPMG в Узбекистане, Ассоциация профессиональных директоров (АНД) и TEAM University.

Цель саммита — исследовать запрос бизнеса и государства, а также тренды в области корпоративного управления и советов директоров в регионе. На площадке будут обсуждаться стратегические аспекты формирования практик корпоративного управления на уровне государства и частного бизнеса.

Организаторы уверены, что в период подъема экономики стран Центральной Азии и Кавказа корпоративное управление в государственных и частных компаниях должно развиваться с учетом международных трендов, экономического ландшафта и конъюнктуры рынка.

Модераторами ключевых пленарных сессий выступят:

сооснователь и CEO SR BGI Александр Иконников;

управляющий партнер KPMG в Узбекистане Нодирбек Вахидов;

руководитель проектов и эксперт в области ESG IFC Адалят Абдуманапова;

председатель Advisory Board SR BGI Филип Гаджин;

основатель TEAM University Хикмат Абдурахманов;

ведущие международные эксперты в области корпоративного управления.

«Регион Центральной Азии и Кавказа в период своего расцвета оказывал огромное влияние на экономику и культуру всех стран. Сегодня мы наблюдаем новый виток роста интереса к региону, запрос на привлечение международного капитала, современных технологий и интеллектуальных ресурсов. Можно ожидать своеобразный ренессанс этого региона.

В связи с этим ключевой целью саммита является создание постоянно действующей площадки для обмена опытом и лучшими практикам ведения бизнеса, а также осмысления и адаптации передовых международных стандартов корпоративного управления к культуре и специфике развития региона. У нас большие ожидания от готовящегося мероприятия — оно соберет более 150 управленцев, членов советов директоров и собственников ведущих компаний из Центральной Азии, Кавказа и России", — отметил сооснователь и CEO SR BGI Александр Иконников.

«Сегодня корпоративное управление — один из ключевых факторов обеспечения устойчивого развития бизнеса и принятия инвестиционных решений. В данном контексте KPMG, основываясь на международной экспертизе, многолетнем практическом опыте, наличии собственной обширной методологической базы оказывает содействие во внедрении ведущих стандартов передовой практики в Центральной Азии и Кавказе.

Среди успешно реализованных нами проектов — имплементация корпоративного управления в крупных организациях, в том числе в государственных предприятиях, проходящих стадию трансформации. И как компания, ответственная перед обществом, мы рады поделиться нашим экспертным опытом и знаниями, выступить соорганизаторами такого знакового мероприятия, как первый международный бизнес-саммит директоров корпоративного управления на Шелковом пути", — подчеркнул управляющий партнер KPMG в Узбекистане Нодирбек Вахидов.

В качестве спикеров саммита планируется участие:

Зафара Хашимова — предпринимателя, основателя семейства компаний Anglesey Food (Узбекистан);

Джейн Уолш — генерального директора GCC Board Directors Institute (Дубай);

Юлии Соловьевой — независимого директора сети «Корзинка» (Дубай);

Андрея Сафронюка — CEO Orient Group (Узбекистан);

Регины фон Флемминг — заместителя председателя совета директоров ПАО «МТС» (Германия);

Сергея Швецова — председателя наблюдательного совета ПАО «Московская биржа»;

Нуриддина Лафизова — директора Alif Moliya и Alif Uzbekistan;

представителей госорганов, регуляторов и одних из ведущих международных и частных компаний.

Для участия в саммите необходима регистрация на сайте мероприятия.

Организатор: Silk Road Board and Governance Institute (SR BGI).

Институт развития корпоративного управления и советов директоров в странах Шелкового пути (Silk Road Board And Governance Institute, SR BGI) — это международное профессиональное сообщество директоров, руководителей, владельцев бизнеса, инвесторов и экспертов, занимающееся продвижением ведущих практик корпоративного управления и работы советов директоров в публичных, частных и государственных компаниях стран Шелкового пути в интересах поддержки роста и экономического развития региона.

Соорганизаторы: TEAM University, KPMG, International Finance Corporation и Ассоциация профессиональных директоров (АНД).

TEAM University — один из первых частных предпринимательских вузов Узбекистана, который готовит молодых людей с предпринимательским мышлением, конкурентоспособных и технологически продвинутых, способных создавать стартапы и выводить отечественную продукцию и услуги на внешние рынки.

KPMG — компания «Большой четверки», международная сеть фирм, предоставляющих аудиторские, налоговые и консультационные услуги. В офисах KPMG в 145 странах мира работают более 236 тысяч сотрудников, обслуживающих потребности бизнеса, правительств, государственных учреждений, некоммерческих организаций. Основанная в 2017 году компания KPMG в Узбекистане имплементирует высокие стандарты, дает четкие и релевантные рекомендации и строго следует принципам профессиональной независимости. Помогая другим организациям использовать свои возможности, KPMG в Узбекистане способствует позитивным и устойчивым изменениям общества в целом.

International Finance Corporation (IFC), входящая в состав группы Всемирного банка, является одним из крупнейших глобальных учреждений содействия развитию, специализируется на работе с частным сектором в странах с формирующимся рынком. Компания работает более чем в 100 странах, используя свой капитал, экспертные знания и влияние для создания рынков и возможностей в развивающихся странах.

В 2022 финансовом году IFC выделил рекордный объем средств в размере 32,8 млрд долларов частным компаниям и финансовым учреждениям в развивающихся странах, эффективно используя потенциал частного сектора в целях искоренения крайней бедности и ускоренного повышения общего благосостояния в условиях, когда экономики борются с последствиями усугубляющих друг друга глобальных кризисов. Получить более подробную информацию можно на сайте ifc.org.

Ассоциация профессиональных директоров (АНД) — одно из ведущих сообществ директоров в России, созданное в 2002 году. АНД проводит профессиональные программы развития для топ-менеджмента и советов директоров, а также работает с компаниями по развитию и повышению устойчивости бизнеса через передовые инструменты корпоративного управления и работы советов директоров.

Контакты для получения дополнительной информации:

Елена Тонконогая

E-mail: etonkonogaya@nand.ru

Телефоны: (+7) 991−222−97−03, (+7) 916−299−47−58.

Абдурасул Юсупов

Email: abdurasul.yusupov@teamuni.uz

Телефон: (+998) 90−981−76−75.

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