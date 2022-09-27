21 и 24 сентября в Узбекистане прошли два концерта в формате опен-эйр, организованных при содействии благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ».

21 сентября в Бухаре был проведен концерт популярных песен «Наши любимые мелодии» приглашенных солистов Большого театра России Василия Ладюка и Алексея Татаринцева под аккомпанемент ансамбля «Творческое содружество музыкантов» и руководством заслуженного артиста России Александра Покидченко.





В 2021 году «Наши любимые мелодии» прозвучали в Ташкенте. Концерт получил множество положительных отзывов слушателей, в связи с чем президентом БФ «ЛУКОЙЛ» Нелли Алекперовой было принято решение повторить концерт для жителей Бухары.





Бухара не случайно выбрана местом проведения мероприятия. Бухарская область является регионом производственной деятельности «ЛУКОЙЛа» в Узбекистане. На территории области находятся крупнейшие объекты компании, в том числе промышленный гигант — Кандымский газоперерабатывающий комплекс мощностью 8,1 млрд кубов газа в год. «ЛУКОЙЛ» также ведет активную благотворительную деятельность в Бухарской области, оказывая постоянную поддержку социальным учреждениям, интернатам и детским домам, и регулярно оказывает помощь по социальным акциям хокимиятам Алатского и Каракульского районов.





24 сентября в Ташкенте проведен оперный концерт «Шедевры мировой оперы» на площади перед Государственным академическим большим театром оперы и балета имени Алишера Навои.





На сцене под открытом небом прозвучали шедевры мировой оперы в исполнении приглашенных солистов Большого театра России Василия Ладюка и Алексея Татаринцева, а также народного артиста Узбекистана Рамиза Усманова под музыкальное сопровождение симфонического оркестра театра.





В программе вечера прозвучали произведения композиторов Джоаккино Россини, Гаэтано Доницетти, Джузеппе Верди, Жоржа Бизе и других.

Василий Ладюк и Алексей Татаринцев в качестве приглашенных артистов выступали на крупнейших международных площадках, среди которых Большой театр, Мариинский театр, американские «Метрополитен Опера», «Хьюстон Гранд Опера», Королевская опера Версаля. Солисты активно сотрудничают с Благотворительным фондом «ЛУКОЙЛ».

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