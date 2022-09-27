Банк из Республики Корея Kyongnam Bank планирует расширить своё присутствие в Узбекистане и открыть дочерний банк, специализирующийся на цифровых банковских услугах. Об этом сообщил председатель правления банка Чой Хонг Ёнг на встрече с руководством Центрального банка страны.

В свою очередь, регулятор разъяснил процедуру открытия банка в соответствии с действующим законодательством Узбекистана.

Фото: Центральный банк.

BNK Kyongnam Bank создан в 1970 году и и предоставляет все виды банковских услуг: кредиты, рассчётно-кассовое обслуживание, страховые услуги. Входит в финансовую группу BNK Financial Group (туда же входят Busan Bank и несколько финансовых компаний) и является одним из крупных банков Республики Корея. В марте 2021 года Kyongnam Bank открыл представительство в Узбекистане в соответствии с аккредитацией ЦБ.