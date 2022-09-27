В социальных сетях распространились сообщения о принудительном привлечении работников различных сфер к сбору хлопка. В частности, 23 сентября Telegram-канал Kompromatuzb написал, что сотрудников ряда предприятий и фабрик Кашкадарьинской области принудительно вывозят на сбор хлопка по выходным.

Национальная комиссия по противодействию торговле людьми и принудительному труду в комментарии для «Газеты.uz» напомнила об уголовной ответственности за такие деяния.

На комиссию во главе с председателем Сената Танзилой Нарбаевой возложено немедленное расследование и устранение проблем, связанных с привлечением к принудительному труду в любой форме, а также созданием условий достойного труда и отдыха для рабочих и принятие мер к виновным лицам.

При возникновении таких проблем комиссия просит обращаться по телефонам 1176 и 1092.

«Каждая информация и обращение будут оперативно изучены и будут приняты необходимые меры. Гарантируется, что личная информация не будет раскрыта без согласия заявителя», — отметили в комиссии.

В прошлом году Государственная инспекция труда сообщала о выявлении 75 случаев принудительного труда. Были наказаны совершившие 162 преступления, связанных с торговлей людьми.