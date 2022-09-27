Кабинет министров Узбекистана постановлением от 20 сентября утвердил положение о порядке электронного взаимодействия и обмена информацией через платформу цифровых данных системы «Электронное правительство», сообщает Norma.uz.

Коммерческие и другие хозсубъекты через платформу смогут получать доступ к базам данных госорганов на платной основе.

Для получения доступа надо будет направить запрос в Центр управления проектами электронного правительства (e-gov.uz) при Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций. При принятии положительного решения между центром и пользователем заключается договор.

Подключение к платформе осуществляется через защищенную сеть VPN. Каждый запрос будет стоить от 0,1% до 2% базовых расчётных величин (от 300 до 6000 сумов).

Пользователи могут на договорной основе предоставлять полученные данные другим пользователям.