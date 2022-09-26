Узбекистан и Кыргызстан в понедельник провели совместное заседание правительственных делегаций по делимитации и демаркации узбекско-кыргызской государственной границы. Протокол, подписанный по итогам переговоров, позволит начать процедуру согласования проекта нового договора об отдельных участках границы, сообщила пресс-служба Кабинета министров Кыргызстана.

Протокол в Бишкеке подписали премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и председатель Государственного комитета национальной безопасности, заместитель председателя Кабмина Кыргызстана Камчыбек Ташиев.





Делегация Узбекистана.

В составе делегации Узбекистана были заместитель председателя СГБ, командующий Пограничными войсками генерал-майор Салимжон Хусанов, министр транспорта Илхом Махкамов, министр водного хозяйства Шавкат Хамраев, председатель Государственного таможенного комитета Акмалхужа Мавлонов, хоким Андижанской области Шухрат Абдурахманов, хоким Ферганской области Хайрулло Бозоров, заместитель министра инвестиций и внешней торговли Бадриддин Абидов и другие.

Абдулла Арипов подтвердил полную решимость узбекский стороны по согласованию проекта договора по делимитации и демаркации госграницы.

«Правительственные делегации двух республик, потрудившись на славу, проделали кропотливую работу по согласованию оставшихся участков узбекско-кыргызской государственной границы. Уверен, что завершение процесса делимитации ещё раз подтвердит нерушимость нашей вечной дружбы и поистине братских отношений», — сказал он.





Камчыбек Ташиев заявил, что проект договора в ближайшее время будет подготовлен для подписания президентами двух стран.

«Нам с вами выпала историческая миссия — завершить вопрос делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы. Это, с одной стороны, высокая честь, а с другой — большая ответственность… Сегодня Кыргызстан и Узбекистан — близкие соседи, настоящие друзья и стратегические партнёры. Кыргызстан полностью готов к дальнейшему расширению политических, торгово-экономических, инвестиционных, транспортных, межрегиональных и культурно-гуманитарных связей с Узбекистаном», — подчеркнул он.

Премьер-министр Узбекистана также встретился с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, который выразил уверенность, что итоги заседания будут способствовать скорейшему завершению юридического процесса по делимитации границы.

Стороны также обсудили предстоящий государственный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Бишкек.

Ранее президент Кыргызстана неоднократно заявлял, что пограничные линии с Узбекистаном уже уточнены, осталось только зафиксировать их на бумаге и оформить. Страны намеревались завершить обсуждение вопросов по границе до конца текущего года.