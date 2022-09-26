На акции протеста против мобилизации в столице Республики Дагестан Махачкале задержан 101 человек, сообщило издание «Кавказский узел» со ссылкой на правозащитников.

В воскресном митинге приняли участие около 300 человек, преимущественно женщины, пишет дагенстанское СМИ «Черновик».

«Сначала люди молча стояли у здания Кукольного театра. Когда приехала полиция, спросила о цели собрания и, узнав, попросила разойтись, люди начали громче выражать свою позицию, скандируя антивоенные лозунги. „Мы не хотим отдавать своих сыновей на войну. Почему вы не идёте воевать, а тут со своим народом воюете…“, — эти и другие слова говорили участницы митинга в общении с полицией», — рассказывает «Черновик».

Фото: «Черновик»

Задержания на митинге были жесткими, отметило издание. «В отношении некоторых женщин сотрудники полиции применили силу: толкали, волокли, били. Задержания были достаточно жёсткими. Молодых мужчин предварительно избивали, в том числе, пиная ногами», — говорится в сообщении. К вечеру правоохранителям удалось разогнать митингующих.

В этот же день акция протеста состоялась также в селе Эндирей Хасавюртовского района Дагестана. По данным «Кавказского узла», на него вышли несколько десятков человек.

На следующий день, 26 сентября, акции протеста продолжились, на них присутствует больше молодых людей, чем накануне, отмечают «Черновик» и местный Telegam-канал «Новое дело», публикуя видеозаписи силовых задержаний в Махачкале и Хасавюрте.

В минувшее воскресенье митинг против мобилизации прошел также в Якутске. Мероприятие имело вид женского осуохая — народного якутского обряда с ритуальным хороводом.

«На несогласованную акцию в основном пришли женщины. Многие пришли семьями, с бабушками, дочками. Начала осуохай группа девушек, которых поддержали женщины постарше. Многие вначале не решались присоединиться, наблюдали, затем вливались в общий круг», — пишет издание SakhaLife.

Фото: SakhaDay

Женщины выступали против мобилизации, звучали лозунги «Нет войне» и «Нет мобилизации». В акции, по мнению очевидцев, участвовали около 400 человек.

Сперва полицейские не мешали женщинам, но затем заявили, что те нарушили закон и должны проехать в участок.

«Задержания действительно были жесткими», — констатирует местное издание SakhaDay, публикуя видео с действиями правоохранителей. Всего было задержано 24 женщины.