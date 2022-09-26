В Министерстве иностранных дел Казахстана прокомментировали проходящие 23−27 сентября на занятых Россией территориях Украины референдумы. Сообщения об этом появились в казахстанских СМИ.

Напомним, на референдумы в самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях, с весны находящихся под контролем российских войск, вынесен вопрос о присоединении к РФ.

«Что касается проведения самопровозглашенными государствами ЛНР и ДНР и военными администрациями Запорожской и Херсонской областей референдумов о присоединении к России, то Казахстан исходит из принципов территориальной целостности государств, их суверенного равенства и мирного сосуществования», — заявил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

«Наш президент неоднократно, в том числе в своем недавнем выступлении с трибуны ООН, четко заявлял о важности неуклонного соблюдения принципа международного права, в основе которого лежит устав этой всемирной универсальной организации. В уставе говорится об ответственности государств-членов ООН за поддержание мира и соблюдение территориальной целостности государств», — напомнил представитель МИДа.

«Мы вновь подтверждаем готовность оказать посильное содействие налаживанию политического диалога. При этом важнейшей задачей наша страна считает сохранение стабильности, как на региональном, так и на глобальном уровне», — заявил Айбек Смадияров.

Отметим, что заявление МИД Казахстана распространили медиа страны, однако на сайте внешнеполитического ведомства оно не приводится.

В июне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что страна не признает «квазигосударственные территории» в лице Луганской и Донецкой народных республик. «Если право наций на самоопределение будет реализовано, то вместо 193 государств на Земле возникнет более 500−600 стран. Это будет хаос», — сказал тогда он.

Узбекистан также заявил о том, что не признал самопровозглашенные ЛДНР, в марте, вскоре после того, как их признала Россия. Абдулазиз Камилов, возглавлявший тогда Министерство иностранных дел, сказал, что Узбекистан признаёт независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Никаких иных позиций по этому вопросу официальные лица Узбекистана с тех пор не озвучивали.