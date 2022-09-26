Компания Hytera — один из ведущих мировых поставщиков в области профессиональных, частных телекоммуникационных решений — совместно со своим партнером АО «Узэлектроаппарат-Электрощит» предоставили органам управления Самарканда комплексную систему безопасности для масштабных событий. Система послужила мощным подспорьем в обеспечении бесперебойного и безопасного проведения межправительственного саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 2022 года.

ШОС — важная евразийская политическая, экономическая и силовая организация. Географически она охватывает примерно 60% территории Евразии, на ее долю приходится 40% населения мира и более 30% мирового ВВП.

Существующая радиосеть общественной безопасности Самарканда имеет ограниченное покрытие, и сотрудники различных государственных органов не могут общаться друг с другом. Это может снизить эффективность их повседневной работы и реагирования на чрезвычайные происшествия.

Городу необходимо было модернизировать свои коммуникации, внедрив профессиональную систему безопасности. Новая система должна была быть способна охватить весь город, а также обеспечивать оперативную и экстренную связь для обеспечения безопасности всех участников мероприятия ШОС, в том числе прибывающих с визитом глав государств.

Для удовлетворения упомянутых выше потребностей компания Hytera была выбрана для модернизации существующей городской сети общественной безопасности, предоставив Самарканду несколько тысяч радиостанций DMR, несколько комплектов базовых станций и несколько сотен персональных видеорегистраторов, а также систему диспетчеризации и другие устройства. Новая система теперь обеспечивает общегородское покрытие и возможность связи для нескольких правительственных ведомств.

«Самарканд является одним из важнейших мест на Шелковом пути. Как компания, глубоко укоренившаяся на земле Узбекистана, мы гордимся тем, что можем обеспечивать безопасность Самарканда при проведении саммита ШОС 2022 года. Проект будет и впредь приносить пользу городу в сфере общественной безопасности на долгие годы», — отметил директор по продажам Hytera Central Asia Владимир Ванг.

О компании Hytera

Hytera Communications Corporation Limited (SZSE: 002583) — один из ведущих мировых лидеров в области профессиональных, частных телекоммуникационных решений. Благодаря возможностям передачи голоса, видео и данных компания обеспечивает более быструю, безопасную и универсальную связь для бизнеса и критически важных пользователей. Hytera делает мир эффективнее и безопаснее, помогая клиентам добиваться большего как в повседневной работе, так и при реагировании на чрезвычайные ситуации.

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