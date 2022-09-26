Таможенные службы Узбекистана и Грузии подписали меморандум о сотрудничестве в подготовке профессиональных кадров. Подписание состоялось в ходе рабочего визита делегации Государственного таможенного комитета Узбекистана во главе с председателем Акмалхужой Мавлоновым в Грузию 20−23 сентября, сообщила пресс-служба ГТК.

В ходе переговоров с руководителем Службы доходов Министерства финансов Грузии Леваном Какавой (таможенная служба Грузии структурно является департаментом Службы доходов Минфина) был также подписан протокол о предварительном обмене информацией. Он должен способствовать сокращению времени и упрощению процедур таможенного оформления товаров и транспортных средств.

Подписание взаимных документов между таможенными ведомствами Узбекистана и Грузии стало первым за последний 21 год и знаменует «переход взаимного сотрудничества из „спящего“ режима в активный», отмечает ГТК.

На переговорах Акмалхужа Мавлонов подчеркнул важность изучения и внедрения опыта и достижений таможни Грузии, которой удалось за короткий срок коренным образом реформировать, значительно упростить и цифровизировать все процессы.

В частности, говорится в сообщении ГТК Узбекистана, количество документов, требуемых для таможенного оформления в Грузии, было сокращено с 54 до 2, таможенные ставки были оптимизированы, в пунктах пропуска действуют не 8, как раньше, а всего 2 государственных органа. Всё это позволило исключить все факторы, способствующие коррупции.

Согласно таможенной статистике, товарооборот между двумя странами стабильно растёт. По итогам первых восьми месяцев текущего года он составил 127,4 млн долларов США, что на 45% больше, чем в 2016 году. Только в этом году в Узбекистане было открыто 7 предприятий с грузинским капиталом, а их общее количество достигло 69.

Грузия экспортирует в Узбекистан в основном фармацевтическую продукцию и минеральную питьевую воду, а Узбекистан поставляет главным образом цветные металлы и продукты питания. На переговорах говорилось, что это значительно ниже имеющегося у стран потенциала.





Делегация Узбекистана в ходе визита ознакомилась с работой зоны таможенного оформления «Тбилиси». Всего в Таможенный департамент входит 20 пограничных таможенных пунктов и 5 зон таможенного оформления.

«Примечательно, что функции таможенных брокеров и декларантов, занимающихся заполнением таможенных грузовых деклараций, здесь выполняют непосредственно сотрудники таможни, — сообщает ГТК Узбекистана. — Процедуры предварительной декларации были упрощены, а для поощрения сдачи деклараций этого типа сборы были снижены».

С начала года в таможенной зоне «Тбилиси» было оформлено более 15 тысяч деклараций, из них 50−54% прошли через «зелёный» коридор, 34% — «красный», остальные — через «жёлтый» и «синий» коридоры.

ГТК напоминает, что во время внедрения в таможне Узбекистана системы управления рисками в 2018—2019 годах учитывались именно опыт и рекомендации грузинских консультантов и экспертов.

Знакомясь с процессом оформления деклараций, председатель ГТК прямо здесь дал поручение ответственным лицам тщательно изучить передовой опыт Грузии, отмечается в сообщении.





Делегация также посетила центр таможенного оформления автотранспортных средств в Рустави. Он работает по принципу «одного окна», где услуги всех ведомств объединены в единую систему, в том числе услуги по импорту, экспорту и реэкспорту.





Для таможенного оформления действует единая ставка платежа, зависящая от года выпуска автомобиля и объёма двигателя.

«Процессе организован очень удобно. Например, для выпуска автотранспортного средства в свободное обращение достаточно оформить декларацию из 17 пунктов. Информация о транспортном средстве, вносимая через планшеты полицией во время технического осмотра, также автоматически поступает в органы таможни. Поэтому в процессе таможенного оформления не остаётся необходимости проводить осмотр автотранспорта», — сообщает ГТК Узбекистана.