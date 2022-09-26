Цифровые платформы все больше набирают популярность. Почему так важно сейчас обратить на них внимание и попасть в первую волну — на этот и другие вопросы ответят пять спикеров-экспертов по цифровой трансформации на форуме «Цифровые бизнес-модели: инструменты, лучшие практики, монетизация» 6 октября в Ташкенте. Участие бесплатное.

Кому будет интересно

Мероприятие подготовлено для информационного обогащения в сфере диджитал-тенденций крупного бизнеса среди представителей банков, ритейл-сетей, топ-менеджмента, IТ-директоров, руководителей и всех, кто заинтересован в развитии бизнеса в современных условиях.

Эксперты-практики обсудят цифровые бизнес-модели и поделятся ответами на следующие вопросы:

почему изменения необходимы прямо сейчас, и какое значение они имеют для бизнеса;

как перейти в цифру с наименьшими затратами и выйти на новые доходы;

как грамотно выстроить информационную безопасность при проведении цифровой реформы;

почему low-code платформа — оптимальный инструмент для автоматизации бизнеса.

Также спикеры представят кейс трансформации «Росбанка» и расскажут о трендах на розничном рынке Узбекистана.

Ознакомиться с полной программой форума и найти информацию о спикерах можно на официальном сайте мероприятия. Начало — в 9:30.

Форум организован при поддержке партнеров — Tune Consulting, Mars Solutions, Tenge Bank, Elma, 65 apps, «Сколково».

Присоединившись к участникам форума, можно первыми узнавать о новых диджитал-тенденциях крупного бизнеса.

Адрес: ул. Навои, 1А, зал Regency Ballroom.

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