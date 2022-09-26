Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с человеческими жертвами в результате стрельбы в школе в школе Ижевска в Удмуртии, сообщила пресс-служба главы государства.

Шавкат Мирзиёев выразил слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

Как сообщалось ранее, утром 26 сентября человек в балаклаве, чья личность пока не установлена, проник в школу и убил охранника. Затем он открыл стрельбу, а после покончил с собой. По последним данным, пострадали 39 человек, из них 15 погибло, в том числе 11 детей и 4 взрослых. Ранения получили 24 пострадавших, среди них 22 ребенка и 2 взрослых.