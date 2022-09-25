Президент Шавкат Мирзиёев 23 сентября ознакомился с презентацией проектов строительства ряда объектов в Ташкенте.

В частности, глава государства изучил предложения по возведению Олимпийского городка в Ташкенте, который примет Азиатские юношеские игры 2025 года. В городке будут построены олимпийский стадион, крытые спортивные комплексы, дворец водных видов спорта, тренировочные площадки, гребной канал (фото).

В прошлой презентации на эту тему президент отмечал, что эти спортивные комплексы «должны долго прослужить нашему народу, поэтому необходимо обеспечить их качественное строительство».

В связи с этим к проектированию и строительству будут привлечены иностранные компании с большим опытом работы в данной сфере. Президент побеседовал с ними и выслушал их предложения. Он подчеркнул важность обеспечить универсальность спортивных сооружений. Даны рекомендации по энергоэффективности будущих объектов за счет установки солнечных панелей на крышах стадионов и зданий, посадке большого количества деревьев в зеленых зонах.





В ходе презентации Шавкат Мирзиёев также рассмотрел проект Университета «Новый Узбекистан» (как будет выглядеть его кампус). Его планируется разместить в Мирзо-Улугбекском районе столицы, спроектированы здания учебных корпусов, администрации, общежитий для преподавателей и студентов, столовой, библиотеки, лаборатории, спортивного комплекса.

Сейчас на этом месте находится президентская школа. В будущем здесь же разместится Агентство президентских образовательных учреждений. Вместе с университетом они должны образовать единый комплекс в сфере образования.

«Специализированные школы — это наш фундамент. В них наши дети будут расти образованными и всесторонне развитыми. Университет станет продолжением этой системы и будет готовить востребованных, современных специалистов для нашей страны. Поэтому должны быть все условия, передовая методика», — сказал президент.

Директор Агентство президентских образовательных учреждений Хилола Умаров в интервью телеканалу «Узбекистан 24» сообщила, что немецкие компании Siemens, MAN планирует открыть в университете лаборатории по своим направления, а Google и Microsoft — малые лаборатории в сфере информационных технологий.

По её словам, Шавкат Мирзиёев поручил при строительстве реализовать систему «умное здание» и поставил задачу правильно расположить аудитории, лаборатории и создать комфортную среду для преподавательского состава и студентов.

Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев считает, что Университет «Новый Узбекистан» станет образцовым образовательным учреждением не только в Узбекистане, но и в Центральной Азии.

«[Президент] поручил начать со следующей недели проектные и строительные работы. На основе конкурса будут выбраны опытные компании, которые выполнили крупные проекты и имеют свой потенциал в мире, способные построить университет так, как хочет президент», — сообщил он.

Градоначальник заявил, что для внедрения современной системы образования изучен опыт более 10 стран, в том числе Германии, Сингапура и Турции.

Глава государства подчеркнул необходимость привлечь к работам больше местных строителей.

Детский медицинский центр.

Шавкат Мирзиёев также обсудил проект создания медицинского кластера в Ташкенте. При поддержке Фонда экономического развития и сотрудничества Кореи (EDCF) планируется построить медицинский центр для взрослых, онкологическую клинику и университет.

Эти три комплекса вместе с действующим Детским медицинским центром образуют единый кластер. Будет создана передовая система обучения и лечения, основанная на корейском опыте, говорится в сообщении.

Всего в медицинских учреждениях будет 900 койко-мест. Строительные работы начнутся в 2023 году.