Шоколадный тарт
Шоколадный тарт с шоколадной глазурью для истинных шокоманов.
Шведский кекс с шоколадной глазурью
Шоколадный влажный кекс с прекрасным ароматом.
Маффины из кабачков с шоколадом
Мягкие и воздушные маффины с секретным ингредиентом в виде натёртого кабачка.
Шоколадно-мятный торт
Изюминкой торта считается отсутствие в нём муки. Вместо этого используются взбитые яичные белки.
Печенье брауни
Шоколадная, нежная, тягучая ириска внутри и хрустящая шоколадная корочка сверху.
Брауни с печеньем «Орео»
Кусочки хрустящего печенья отлично сочетаются с влажной текстурой брауни.
Шоколадные пончики в духовке
Вкус шоколада, пористая структура и минимум масла в пончиках, приготовленных в духовке.