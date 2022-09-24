Шоколадный тарт


Шоколадный тарт с шоколадной глазурью для истинных шокоманов.

Шведский кекс с шоколадной глазурью


Шоколадный влажный кекс с прекрасным ароматом.

Маффины из кабачков с шоколадом


Мягкие и воздушные маффины с секретным ингредиентом в виде натёртого кабачка.

Шоколадно-мятный торт


Изюминкой торта считается отсутствие в нём муки. Вместо этого используются взбитые яичные белки.

Печенье брауни


Шоколадная, нежная, тягучая ириска внутри и хрустящая шоколадная корочка сверху.

Брауни с печеньем «Орео»


Кусочки хрустящего печенья отлично сочетаются с влажной текстурой брауни.

Шоколадные пончики в духовке


Вкус шоколада, пористая структура и минимум масла в пончиках, приготовленных в духовке.