По итогам деятельности КЭИС «Узбекинвест» АО в 2021 году национальным экспортерам товаров и услуг была предоставлена страховая защита в размере 1,78 млрд долларов США, что составило 33% покрытия несырьевого экспорта Узбекистана.

Одним из ключевых достижений компании в 2021 году стало динамичное и устойчивое развитие страховых операций на международных рынках страхования и перестрахования. Так, по итогам 2021 года обеспечен валовый сбор перестраховочных премий в размере 20 млн долларов, что в три раза больше аналогичного показателя 2020 г.

Активная деятельность по продвижению страховых продуктов и имиджа компании среди широких слоев населения и представителей бизнеса в течении пяти лет позволила увеличить клиентскую базу в пять раз — почти до 1 млн клиентов.

В течение 2021 года обеспечена выплата страховых возмещений в размере 89 млрд сумов, что на 19 млрд сумов больше произведенных выплат в 2020 году. При этом страховые возмещения национальным экспортерам составили 25 млрд сумов. В том числе национальному экспортеру ООО Terry Jar Textile было выплачено возмещение по убыткам — 629,93 млн сумов или 59,44 тысячи в долларовом эквиваленте.

В марте 2021 года Terry Jar Textile в первый раз заключил экспортный контракт с итальянским партнером на условиях оплаты после отгрузки товара. Понимая необходимость страховой защиты своих интересов на международных рынках, Terry Jar Textile решил застраховать свой экспортный контракт с этим партнером от риска неоплаты.

Заключив договор страхования, Terry Jar Textile отгрузил текстильную продукцию на сумму 59,44 тысячи долларов или 629,93 млн в сумовом эквиваленте с отсрочкой платежа под полис страхования. Страховая премия по полису составила 5 млн сумов и была полностью компенсирована Агентством продвижения экспорта при Министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

Когда наступило время оплаты по экспортному контракту, деньги от покупателя не поступили. Более того, невозможно было выйти на связь и найти покупателя. После неудачных со стороны экспортера попыток найти иностранного партнера и потребовать оплаты по контракту, деньги по экспортному контракту так и не поступили. Terry Jar Textie обратился в компанию «Узбекинвест» за страховым возмещением в объеме непоступившей валютной выручки. Рассмотрев все представленные документы, компания определила, что наступил страховой случай, и выплатила возмещение по убыткам экспортера в размере 629,93 млн сум или 59,44 тысячи долларов.

Заключив договор страхования с компанией «Узбекинвест» и не пожалев деньги на оплату страховой премии, Terry Jar Textile получил 100-процентное покрытие своих убытков и может дальше производить и экспортировать свою продукцию за рубеж.

«Узбекинвест» продолжит обеспечение реализации государственной политики по развитию экспортного потенциала Узбекистана и всесторонней поддержки национальных экспортеров товаров, работ и услуг.

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