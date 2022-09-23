В пятницу был над старт новой пятилетней программе развития навыков для трудоустройства молодёжи «Youth Employment Skills» («YES»), реализуемой Агентством США по международному развитию (USAID) и Министерством народного образования Узбекистана.

Программа, бюджет которой — 10 млн долларов, охватит учащихся 8−11-х классов школ и должна обеспечить их навыками, необходимыми для превращения в компетентных специалистов и предпринимателей, говорилось на церемонии запуска, прошедшей в IT-академии Astrum в Ташкентской области.





Временный поверенный в делах США в Узбекистане Пол Политис отметил, что программа должна расширить возможности молодёжи для самостоятельного выбора карьерного пути.

Более 60% населения Узбекистана — это люди моложе 30 лет. Нынешняя молодёжь скоро станет крупнейшей рабочей силой, и её необходимо поддерживать и снабжать новым навыками и знаниям уже сегодня, сказала директор миссии USAID Микаэла Мередит.

Заместитель министра народного образования Узбекистана Рустам Каримжонов сообщил, что программу планировалось запустить ещё в 2020 году, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы.

Он отметил, что в 2018 году из примерно 600−650 тысяч выпускников школ в вузы поступили 9%. В этом же году этот показатель составил 40%. Нужно помочь молодым людям, в том числе тем, кто не поступил в вуз, «найти свой уникальный путь», сказал замминистра.

За минувшие два года USAID, МНО и вовлечённые партнёры обновили цели и задачи программы с учётом произошедших в мире и стране изменений. Пилотная программа будет реализована в Ферганской долине, после чего её намечено расширить по всему Узбекистану.

Программу «YES» будет осуществлять консорциум партнёров, куда входят Американские советы по международному образованию (ACCELS, ведущая организация), World Learning, Tech4Impact, Ergo Analytics и Sharoit Plus.





Как будет осуществляться программа

Программа включит в себя занятия как в школе, так и вне её с акцентом на расширение прав и возможностей девушек и молодёжи с инвалидностью. Она предусматривает тесное сотрудничество с частным сектором с целью обеспечения актуальности знаний и навыков, которые приобретёт молодежь, для рынка труда Узбекистана. Молодёжь также получит возможности для практического обучения, включая стажировки, наставничество и наблюдение за работой специалистов.

Программа охватит три направления:

1. Повышение качества школьных программ по экономике и предпринимательству. Специалисты «YES», представители МНО и иностранные эксперты усовершенствуют учебно-методические материалы по экономике для 8−11-х классов. Старший советник Программы USAID по образованию Лиза Лахали уточнила «Газете.uz», что методические материалы будут готовить отечественные специалисты, иностранные же будут выступать консультантами.

2. Повышение качества внешкольных занятий по предпринимательству, «гибким навыкам» (soft skills) и готовности к трудоустройству. Программа ставит задачу развивать такие навыки, которые помогали бы молодёжи самостоятельно принимать решения, касающиеся их будущей карьеры и жизни. Для этого запланирован пересмотр учебной программы и вовлечение в процесс обучения представителей частного сектора, местных органов власти и общественных групп.

3. Расширение условий для поддержки и вовлечения молодёжи. Важная задача — улучшить среду, в которой молодёжь, в том числе с инвалидностью, будет процветать. Мероприятия программы сконцентрируются на изменении поведения молодёжи, родителей, учителей, наставников и работодателей. Одним из методов создания такой среды будет привлечение предпринимателей как ролевых моделей.