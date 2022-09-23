На этой неделе в Facebook-сообществе «Потребитель.уз» появилось сообщение о том, что родителей в Ташкенте штрафуют за внешний вид школьников, в том числе причёску и бороду.

Автор публикации заявил, что родителей оштрафовали на 1,5 млн сумов из-за стрижки ребёнка вместо 300 тысяч, якобы озвученных участковым инспектором профилактики.

Другой пользователь сообщил, что родителей в школе №107 оштрафовали за бороду ученика.

ГУВД Ташкента опровергло эту информацию: «[Описанная] ситуация далека от реальности, родители не привлекаются к административной ответственности за внешний вид школьников».

В ведомстве подчеркнули, что согласно статье 47 Кодекса об административной ответственности, родители или лица, их заменяющие, могут быть привлечены к административной ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию и обучению детей.

Источник в правоохранительных органах, знакомый с ситуацией, сообщил «Газете.uz», что ученик принес в школу запрещённый предмет. «Когда ему сделали замечание, он начал выступать перед директором. Вызвали родителей. Штрафовали по статье 47 КоАО, а не из-за внешнего вида», — отметил собеседник.

Редакция обратилась за комментарием к автору публикации, но пока не получила ответа.

В начале сентября в школе №142 Ташкента учеников в присутствии сотрудников ОВД отчитали за причёски. По законодательству волосы мальчиков должны быть длиной 2−3 см. В ГУВД заявили, что со школьниками вели профилактическую беседу, а у одного были найдены ножницы.