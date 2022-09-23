Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила о выявлении нарушений в использовании зданий, являющихся памятниками архитектуры, в Ташкенте.

В Ташкенте насчитывается 290 таких зданий, из них 167 находятся в распоряжении организаций и ведомств. Изучения, проведённые совместно с ответственными ведомствами, обнаружили факты неправильного использования и нанесения ущерба историческим объектам.

На 29 зданиях с причинением ущерба установлено 818 кондиционеров, а на 20 объектах — зонты и баннеры. В частности, на здании Ташкентского экономического университета, находящемся под охраной государства, насчитано 30 кондиционеров, Академии художеств — 49, Транспортного университета — 98.

В ходе контрольных мероприятий пользователи зданий сами ликвидировали нарушения на 21 объекте. В отношении пользователей 25 объектов возбуждены административные дела, которые направлены в суды.

Среди привлечённых к ответственности — должностные лица «Узархива», Академии художеств, Академии наук, Клинической психиатрической больницы, Музея геологии, БошпланЛИТИ и других организаций.

В Генпрокуратуре отметили, что контрольные мероприятия в столице продолжаются.