В пятницу и в выходные дни по большей части территории Узбекистана сохранится сухая и теплая погода со слабыми ветрами, сообщила пресс-служба Узгидромета.

Преобладающая температура в эти дни будет в пределах ночью +13…+18 градусов, днем — +30…+35. Это чуть выше среднемноголетних значений температуры для этих дней сентября, отметили синоптики.

Однако уже 25 сентября на северные районы Узбекистана начнется вторжение влажной и прохладной воздушной массы с районов Поволжья. По Каракалпакстану и к вечеру по Хорезмской области местами пройдут дожди, возможны грозы и усиление ветра до 15−20 м/с, с порывами до 21−23 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. По северу Каракалпакстана начнется понижение температуры.

Карта распределения скорости ветра (м/с) на 26 сентября



В начале следующей недели, 26−27 сентября, вторжение распространится на всю территорию Узбекистана. Местами по республике ожидается усиление ветра до 15−20 м/с с пыльным поземком. По Сурхандарье и по Ферганской долине порывы ветра могут достигать 21−23 м/с.

В понедельник по Бухарской и Навоийской областям, во вторник — по предгорным и горным районам пройдут дожди. В высокогорьях, в зонах свыше 2500 м возможен переход дождя в снег.

В понедельник по северным областям, а во вторник уже по всей территории республики похолодает. Температура воздуха понизится ночью до +10…+13 градусов, днем — до +22…+25.