В начале учебного года многие пользователи впервые знакомятся с платформой Kundalik, ее возможностями, управлением доступом и подписками. Представители компании постарались подробно ответить на вопросы, которые наиболее часто встречаются в соцсетях и СМИ.

Для чего нужна система Kundalik в Узбекистане

Целями проекта Kundalik являются объединение всех участников образовательного процесса в единую информационную среду с предоставлением возможности равного доступа к современным технологиям, устранение цифрового неравенства, повышение качества образования и совершенствование системы учета достижений обучающихся школ Узбекистана.

Система Kundalik предоставляет следующие возможности:

информирование пользователей (родителей и законных представителей обучающихся) об успеваемости и посещаемости;

ведение школьного расписания;

выдача домашних заданий;

организация обмена файлами и личными сообщениями;

автоматизация подготовки отчетности для школ и органов управления образованием.

Учителю Kundalik облегчает работу и помогает экономить время, для учеников и родителей Kundalik предлагает круглосуточный доступ к оценкам и домашним заданиям, информации о местонахождении детей, рейтингу успеваемости, защищенную сеть для общения и другие функции.

Какова стоимость подписки на Kundalik

В 2022—2023 учебном году стоимость подписки на Kundalik снижена до 8000 сумов в год, а для удобства пользователей представлены два тарифных пакета: Kundalik и Pro Kundalik.

Пакет Kundalik стоит 8000 сумов в год. За эту сумму можно работать с электронным дневником на сайте kundalik.com и получать информационные оповещения в мобильном приложении Kundalik.Family без доступа к его расширенным функциям. На сайте отражается вся учебная информация: оценки, расписания и домашние задания детей. При этом Kundalik оплачивается за каждого ребенка отдельно.

Пакет Pro Kundalik стоит 40 000 сумов в год. При оплате подписки Pro Kundalik включается режим семейного доступа: все дети-школьники в семье, а также все родственники, которые хотят получать подробную информацию о школьной жизни, смогут пользоваться приложением Kundalik.Family без ограничений — одна подписка на всю семью. Таким образом, в семье, где есть несколько учеников, тариф Kundalik Pro становится более привлекательным.

Почему стоимость подписки в приложении указана в долларах

Встроенный механизм подписок PlayMarket и AppStore не поддерживает сум как валюту. В связи с этим при оплатах в приложении указана валюта, а на сайте — сумы.

Приобрести подписку можно на сайте kundalik.com в национальной валюте через платежные системы Davr Bank, Click, Payme, Humans и UPay. Приобрести пакет Pro Kundalik также можно на месяц за 0,49 долларов в PlayMarket или AppStore. Стоимость годовой подписки в приложении и на сайте может незначительно отличаться, в связи с пересчетом курса валюты в PlayMarket и AppStore.

Где хранятся персональные данные в системе

В соответствии с требованиями закона Узбекистана от 2 июля 2019 года «О персональных данных», ООО Kundalik арендует серверы у государственного оператора телекоммуникаций Узбекистана — АК «Узтелеком».

Какие меры предприняты для того, чтобы сайт работал без периодических неполадок

Чтобы все пользователи могли комфортно работать с платформой с учетом максимальных нагрузок, компания Kundalik в дополнение к арендуемым мощностям у АК «Узтелеком» начала приобретать современное высокотехнологичное оборудование за счет собственных инвестиций. Учитывая, что подписка на Kundalik добровольная, закупка оборудования разделена на несколько этапов — по мере роста числа пользователей, приобретающих подписки и возникающей потребности в новом оборудовании.

На сегодняшний день для обеспечения бесперебойной работы платформы приобретено серверное, сетевое оборудование компании Dell на общую сумму 1,07 млн долларов. Оборудование установлено в центре обработки данных АК «Узтелеком».

Также с учетом того, что платформа Kundalik уже сегодня является одним из посещаемых сайтов в доменной зоне uz, в ближайшее время планируется создание высокотехнологичного кластера обработки данных. На сегодняшний день в работу над проектом вовлечены более 100 технических специалистов, включая программистов, специалистов контроля качества, технической поддержки и системных администраторов.

Является ли оформление подписки на Kundalik обязательным

У родителей всегда есть право выбора. Оформление подписки является добровольным. В школах, где используются только электронные журналы, оценки, расписание и домашние задания для детей будут отражаться в электронных дневниках, бумажные дневники в этих образовательных организациях уже не используются. Отказавшись от приобретения подписки на электронный дневник, родители могут обращаться за оценками и прочими данными школьной жизни своих детей в школу.

При возникновении вопросов пользователи могут обращаться в службу технической поддержки по телефону: (+998) 78−888−82−82, по почте: team@kundalik.com, через Telegram-bot: t.me/Kundalik_support_bot.

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