Узбекистанец Ойбек Эштемиров спас людей из горящей квартиры в многоэтажном доме в Москве, сообщила пресс-служба Агентства по вопросам внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений.

Телеканал «ТВ Центр» сообщил, что молодой человек, увидев женщину на балконе горящей квартиры, бросился ей на помощь. Он забрался на соседний балкон, перелез через перила, разбил окно и перетащил пострадавшую на другой балкон, где и дождался приезда пожарных.





«Мне в то время не было страшно, времени не было думать. Я всегда готов [помочь], мы одни люди, наш узбекский народ так воспитали, и родители тоже, поэтому я помогал», — рассказал мужчина.

24-летний узбекистанец работает в Москве монтажником светофоров. За проявленный героизм он был награждён правительством Москвы и МЧС России.