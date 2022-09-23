Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 22 сентября подписал постановление о мерах по совершенствованию деятельности службы заказчика ﻿в сфере капитального строительства".

Согласно документу, с 1 января 2023 года ликвидируются службы заказчика при семи министерствах — Министерстве дошкольного образования, Министерстве народного образования, Министерстве высшего и среднего специального образования, Министерстве здравоохранения, Министерстве культуры, Министерстве развития спорта и их региональных филиалов, а также региональных филиалов службы заказчика при Министерстве жилищно-коммунального обслуживания.

Заказчиками объектов, которые находились в их ведении, передаются инжиниринговым компаниям (ИК) «Служба единого заказчика» при Совете министров Каракалпакстана, хокимиятах областей и Ташкента.

В свою очередь, до 1 января 2023 года ИК будут преобразованы на государственные унитарные предприятия (ГУП).

Ликвидируемым службам заказчика поручено до 1 декабря совместно с хокимиятами полностью завершить строительные работы и сдать в эксплуатацию объекты, сроком сдачи в эксплуатацию которых в соответствии с договором подряда установлен 2022 год.

С 1 января 2023 года по объектам, финансируемым за счет программ развития социальной и производственной инфраструктуры и иных централизованных источников, бизнес-планы служб заказчика утверждаются их учредителями (министерствами и ведомствами, хокимиятами) по согласованию с Министерством экономического развития и сокращения бедности.

Руководителям служб заказчика разрешается исходя из объема работы и для улучшения деятельности изменять внутреннюю структуру и пересматривать штатное расписание.

Минэкономразвития будет координировать деятельность служб заказчика, согласовывать увольнение их директоров и заместителей и принимать от них отчёты.

Для этого создаётся Департамент по координации и мониторингу деятельности служб заказчика при министерстве, состоящий из 14 работников, за счет оптимизации штатных единиц территориальных главных управлений Министерства занятости и трудовых отношений.

Кроме того, планируется привлечь предпринимателей, в том числе зарубежных, отобранных по закону о госзакупках, к оказанию консалтинговых услуг, при разработке проектной документации, услуг по управлению проектом, услуг технического контроля минимум на 10 объектах в каждом регионе. Речь идёт об объектах, где строительство или реконструкция за счёт бюджетных средств запланирована с 1 января 2023 года, стоимостью свыше 10 млрд сумов.

С 1 января 2023 года вводится обязательный порядок проведения службами заказчика архитектурного конкурса на разработку эскизного проекта уникальных и особо важных объектов общественного значения.

С 1 марта определение сметная стоимость объектов, финансируемых за счет централизованных источников, будет определяться на основе платформы «Национальный классификатор строительных ресурсов», внедряемой Министерством строительства, с проведением интеграции баз данных Госкомстата, Государственного налогового комитета, иных министерств и ведомств.

До 1 июля поручено создать открытую электронную систему, предоставляющую гражданам возможность ознакомления со всеми выданными разрешениями на строительство, в том числе заключениями, вынесенными при проведении контроля в сфере строительства, с указанием геолокации.

Ещё в июле президент сообщал, что с 2023 года функции компаний единого заказчика по разработке предпроектной документации, техническому надзору за новым строительством будут поэтапно переданы частному сектору на аутсорсинг.