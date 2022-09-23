Региональный конкурс в сфере недвижимости Central Asia Property Awards 2022 проводит Международная федерация FIABCI — Central Asia совместно с ежегодной премией в сфере недвижимости Commercial Real Estate (CRE) Awards.

Победители в номинациях получат возможность автоматически участвовать уже на мировом этапе конкурса. В конкурсе представлены следующие номинации:

  • проекты устойчивого развития;
  • реставрация/редевелопмент;
  • гостиничная недвижимость;
  • индустриальная недвижимость;
  • мастер-план;
  • офисная недвижимость;
  • жилая недвижимость;
  • объекты рекреации и отдыха;
  • архитектурно-строительный объект (проекты, находящиеся на стадии проектирования строительства).

Специальные номинации конкурса:

  • торговые центры;
  • лучшая управляющая компания;
  • лучшая клининговая компания;
  • управляющий года;
  • консультант года (персона/компания);
  • брокер года (персона/компания).

Членами жюри выступят ключевые игроки в области недвижимости и других смежных сфер бизнеса и науки из числа международных и местных специалистов.

Компании, представляющие сферу жилой, торговой, офисной недвижимости из Центральной Азии, могут презентовать свои достижения, подав заявку на участие в конкурсе до 30 сентября.

Информация об участии в конкурсе доступна на сайте.

Подать заявку на участие можно по ссылке.

Инструкции для завершения регистрации в соответствии с положением о конкурсе будут высланы после заполнения соответствующей формы.

Подробную информацию можно получить по телефону: (+7) 708−425−39−95.

E-mail: knp.events@kaznetpartners.com

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