Региональный конкурс в сфере недвижимости Central Asia Property Awards 2022 проводит Международная федерация FIABCI — Central Asia совместно с ежегодной премией в сфере недвижимости Commercial Real Estate (CRE) Awards.
Победители в номинациях получат возможность автоматически участвовать уже на мировом этапе конкурса. В конкурсе представлены следующие номинации:
- проекты устойчивого развития;
- реставрация/редевелопмент;
- гостиничная недвижимость;
- индустриальная недвижимость;
- мастер-план;
- офисная недвижимость;
- жилая недвижимость;
- объекты рекреации и отдыха;
- архитектурно-строительный объект (проекты, находящиеся на стадии проектирования строительства).
Специальные номинации конкурса:
- торговые центры;
- лучшая управляющая компания;
- лучшая клининговая компания;
- управляющий года;
- консультант года (персона/компания);
- брокер года (персона/компания).
Членами жюри выступят ключевые игроки в области недвижимости и других смежных сфер бизнеса и науки из числа международных и местных специалистов.
Компании, представляющие сферу жилой, торговой, офисной недвижимости из Центральной Азии, могут презентовать свои достижения, подав заявку на участие в конкурсе до 30 сентября.
Информация об участии в конкурсе доступна на сайте.
Подать заявку на участие можно по ссылке.
Инструкции для завершения регистрации в соответствии с положением о конкурсе будут высланы после заполнения соответствующей формы.
Подробную информацию можно получить по телефону: (+7) 708−425−39−95.
E-mail: knp.events@kaznetpartners.com
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