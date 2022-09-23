Региональный конкурс в сфере недвижимости Central Asia Property Awards 2022 проводит Международная федерация FIABCI — Central Asia совместно с ежегодной премией в сфере недвижимости Commercial Real Estate (CRE) Awards.

Победители в номинациях получат возможность автоматически участвовать уже на мировом этапе конкурса. В конкурсе представлены следующие номинации:

проекты устойчивого развития;

реставрация/редевелопмент;

гостиничная недвижимость;

индустриальная недвижимость;

мастер-план;

офисная недвижимость;

жилая недвижимость;

объекты рекреации и отдыха;

архитектурно-строительный объект (проекты, находящиеся на стадии проектирования строительства).

Специальные номинации конкурса:

торговые центры;

лучшая управляющая компания;

лучшая клининговая компания;

управляющий года;

консультант года (персона/компания);

брокер года (персона/компания).

Членами жюри выступят ключевые игроки в области недвижимости и других смежных сфер бизнеса и науки из числа международных и местных специалистов.

Компании, представляющие сферу жилой, торговой, офисной недвижимости из Центральной Азии, могут презентовать свои достижения, подав заявку на участие в конкурсе до 30 сентября.

Информация об участии в конкурсе доступна на сайте.

Подать заявку на участие можно по ссылке.

Инструкции для завершения регистрации в соответствии с положением о конкурсе будут высланы после заполнения соответствующей формы.

Подробную информацию можно получить по телефону: (+7) 708−425−39−95.

E-mail: knp.events@kaznetpartners.com

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