11 жилых домов расположились на закрытой охраняемой территории в пяти минутах от сквера Амира Темура. Вокруг жилого комплекса активно развивается новая инфраструктура Мирабадского района — через несколько месяцев здесь откроется торгово-развлекательный комплекс Alfraganus. Также поблизости имеются школы, детские сады, медучреждения, заправочные станции и прочее.

Готовый качественный ремонт в каждой квартире

Квартиры площадью от 51 до 82 кв. м поступают в продажу с ремонтом. В каждой квартире — высокие потолки, раздельные санузлы, просторные комнаты, открытые балконы и панорамные окна. Все, что нужно — это переехать и наслаждаться жизнью.





Выгодное предложение для желающих переехать в центр

Купить квартиру в ЖК Alfraganus можно в кредит на 20 лет. Все, что нужно будущим резидентам комплекса — это паспорт. В офисе продаж ежедневно консультируют специалисты, которые помогут с получением кредита.

Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

Адрес: Мирабадский р-н, ул. Кушкуприк, 30.

Ориентир: бывш. УзБум.

Сайт: alfraganus.com

Telegram: t.me/alfraganus_tashkent

Facebook: fb.com/alfraganus.tashkent

Instagram: @alfraganus.uz

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