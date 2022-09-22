Зойир Мирзаев, с ноября прошлого года исполняющий обязанности хокима Ташкентской области, утверждён в должности хокима. Его кандидатуру на проходящей в Нурафшане сессии областного кенгаша народных депутатов, предложил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

Как пишет Kun.uz, Шавкат Мирзиёев, представляя кандидата, сказал: «Если меня как президента попросят показать подготовленные мной кадры, я бы в качестве одного из них показал Зойира Мирзаева. Он работал в очень тяжёлых условиях, в областях со сложной ситуацией. Но я его привёз в Ташкентскую область».

«Предлагая на пост хокима Зойира Мирзаева, я готов и сейчас рассмотреть кандидата, способного выполнять эту задачу», — отметил президент.

«Когда я привёз Зойира Мирзаева в Ташкентскую область, я сказал: „Ты называешь Кашкадарьинскую область тяжёлой, в Ташкентской области ситуация в два раза тяжелее“. В Чиназском районе, прямо под Ташкентом, проблема с питьевой водой», — сказал глава государства.

Говоря об области, Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что она занимает особое место в стране своими природными и подземными богатствами, промышленным и транспортно-логистическим потенциалом, стабильным обеспечением энергией и трудовыми ресурсами.

«Полное задействование всех имеющихся возможностей, привлечение новых инвестиций в область, развитие предпринимательства, увеличение количества новых предприятий и рабочих мест, улучшение инфраструктуры, решение проблем населения всегда будет в центре нашего внимания», — отметил президент.

Он предложил Зойиру Мирзаеву рассказать о работе, проделанной за 10 месяцев, и планах по развитию региона, улучшению жизни населения и решению имеющихся проблем.

После обсуждения кенгаш утвердил Зойира Мирзаева на должность хокима Ташкентской области.