В настоящее время Universalbank находится на новом этапе развития, который предполагает применение передовых банковских технологий, оперативную реакцию на изменения реального спроса на все виды банковских продуктов, расширение спектра услуг и повышение сервиса обслуживания клиентов.

Так, в рамках своей миссии, активно развивающийся акционерно-коммерческий банк Universalbank предлагает обратить внимание на два выгодных вклада — Yubiley и Yuksalish.

По вкладу Yubiley средства принимаются в наличной и безналичной форме. Вдобавок, нет необходимости понапрасну тратить время и ехать в филиалы банка, ведь вклад можно открыть онлайн с помощью мобильного приложения Universal Mobile.

Вклад открывается сроком на 22 месяца под 22% годовых с первоначальным взносом в размере от 500 тысяч сумов.

С момента заключения договора банковского вклада, в течение срока действия договора, могут быть внесены дополнительные денежные средства.

При досрочном закрытии вклада проценты пересчитываются в соответствии с условиями по вкладу:

от 1 до 6 месяцев — 10%;

от 6 до 12 месяцев — 20%;

на более, чем 12 месяцев — 22%.

По вкладу Yuksalish средства принимаются в безналичной форме, с пластиковых карт «Универсалбанка» через приложение Universal Mobile.

Вклад открывается сроком на 13 месяцев под 23% годовых с первоначальным взносом от 500 тысяч сумов.

Вклад можно пополнять в любое время в течение срока действия договора. Минимальная сумма пополнения вклада — 500 тысяч сумов.

При желании досрочного изъятия вклада в полном размере договор будет расторгнут, а проценты, начисленные по вкладу, будут пересчитаны по ставке 20%. Переплаченные проценты вычитаются из основной суммы вклада. Частичное снятие средств не предусмотрено.

Понравившийся вклад можно открыть в ближайшем отделении банка или в приложении Universal Mobile. Оптимальный срок вклада, высокий процент и ежемесячная прибыль помогут получить дополнительный доход.

И самое главное — вклады в банке АКБ Universalbank защищены законом Республики Узбекистан «О гарантиях защиты вкладов граждан в банках».

Подробную информацию можно узнать по телефону: +998 (71) 200−11−10

Сайт: universalbank.uz

Telegram-канал: t.me/myuniversalbank

Facebook: fb.com/universalbank.uz

Instagram: @universalbank.uz

На правах рекламы.