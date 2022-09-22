С самого начала пандемии многие на личном опыте ощутили всю серьезность COVID-19. Новое вирусное заболевание для экономики и бизнеса десятка стран стало триггером крупнейшего кризиса, от последствий которого многие по сей день не оправились.

С начала 2021 года мероприятия из онлайн-формата постепенно возвращаются в офлайн, позволяя бизнесу восстановиться. При этом о пандемии никто не забывает, ведь несоблюдение мер профилактики и защиты может неизбежно привести к новым всплескам заболеваемости, а также к локдаунам и ограничениям.

Так, помимо соблюдения расстояния и количества участвующих, всех присутствующих на саммите ШОС проверяли на отсутствие вируса с помощью экспресс-тестов компании ROSSА.

ROSSA начала свою деятельность в 2018 году в виде экспериментального производства реагентов по диагностике COVID-19, которое располагалось в здании Института иммунологии и геномики человека при Академии наук Узбекистана. В 2019 году был построен собственный производственный комплекс. На сегодняшний день в Нурафшане функционирует основная производственная площадка.

Компания занимает одну из ведущих позиций в производстве IVD (in vitro диагностика) в Республике Узбекистан, объединив научно-исследовательский потенциал ученых и технологов, современное биотехнологическое производство, доклинические и клинические испытания, соответствующие международным стандартам.

Открытие подобного рода предприятий — это возможность уменьшить зависимость от иностранных поставщиков за счет собственных разработок, а также максимально повысить импортозамещение реагентов для лабораторных исследований.

Во всем мире технология разработки тестов одинакова. Основная суть в их интеллектуальном вкладе — к какому участку вируса разрабатывать мишень. Технология едина, но что, и с какой точностью она будет выявлять, сколько это будет стоить, насколько удобно и безопасно будет с ней работать — определяет уникальность.

В компании ROSSA большинство сотрудников медики-биологи, которые пришли из медицины в биотехнологии. При разработке теста немаловажно качество и его доступность для лабораторий всех уровней. Все реагенты проходят испытания в референс-лабораториях, а также на панелях Всемирной организации здравоохранения.

Помимо прочего, в ходе проведения сравнительных анализов в компании было выявлено, что тест-системы ROSSA оказались более чувствительными и информативными, чем некоторые зарубежные аналоги. Проще говоря ПЦР наборы ROSSA могут выявлять заболевание на самой начальной его стадии.

По сей день ROSSA продолжает активно поставлять ПЦР тест-системы по выявлению COVID-19 в лаборатории службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Республики Узбекистан.

На саммите ШОС в целях соблюдения безопасности и недопущения распространения короновирусной инфекции, проводилось тестирование всех участников и организаторов на выявление заболевания COVID-19. Для этого был выбран продукт ROSSАmed EXPRESS COVID-19 RT-PCR.

«ROSSАmed EXPRESS COVID-19 RT-PCR» — это инновационная разработка компании, которая предназначена для выявления РНК коронавируса методом исследований в режиме реального-времени. Данный продукт позволяет максимально сократить время проведения исследования с пяти-шести часов до одного часа.

Для проведения всех ПЦР анализов для выявления ДНК вируса проводят экстракцию биоматериала или, простыми словами, его очистку. Это занимает довольно много времени, но экспресс-тест от ROSSA этого не требует и потому сокращает время и риски для тех, кто работает с мазками.

Данный тест необходим там, где нужно быстро выявить сам вирус, мониторить и вовремя остановить его распространение.

Разработка подобного теста — революционный продукт на рынке ПЦР диагностики, считают в компании.

Подобный формат довольно востребован и удобен при проведении мероприятий с большим количеством людей и в относительно узком кругу. Ведь в нынешних условиях проведение мероприятий на сто и более человек без использования тестов — недопустимая роскошь.

«Использование экспресс-тестов ROSSA на саммите ШОС стало для компании высокой оценкой и признаком доверия со стороны Министерства здравоохранения страны и службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья республики» , — рассказал генеральный директор ООО ROSSA Ровшан Газиев.

На правах рекламы.