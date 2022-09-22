Новый мультимодальный грузовой коридор запущен по маршруту из Китая через Кыргызстан и Узбекистан в Афганистан, сообщила пресс-служба компании «Узбекистан темир йуллари».

Пилотный запуск контейнерного поезда по новому транзитному маршруту прошел на этой неделе, его время в пути — два дня, говорится в сообщении.

Транспортировка грузов из китайского Кашгара до кыргызского Оша осуществляется автомобильным транспортом, далее по железной дороге до афганского Хайратона.





В составе первого поезда — 12 сорокафутовых контейнеров. Китайская сторона отправила в них продовольствие и бытовую технику, отмечается в сообщении.

Узбекистан предоставил скидку в 70% на перевозку по своей территории, другие участники дали тарифные преференции до 50%.

После проработки всех нюансов пилотного проекта по данному мультимодальному маршруту только в направлении Афганистана грузооборот может составлять более 4000 контейнеров в год, добавили в компании.