Президент Узбекистан﻿а Шавкат Мирзиёев 22 сентября подписал постановление о создании дополнительных удобств населению при использовании ипотечных кредитов﻿.

Согласно документу, с 1 января 2023 года заработная плата и другие доходы граждан, которым выдана субсидия на компенсацию части первоначального взноса и части процентов по ипотечному кредиту, направляемые на погашение ипотечных кредитов, полученных для приобретения, строительства или реконструкции жилья и начисленных на них процентов, не облагаются налогом на доход физических лиц. Эта льгота распространяется на заёмщика и созаёмщиков в части доходов, не превышающей 80-кратного размера минимальной оплаты труда в течение одного налогового периода;

С 2023 года при отчуждении имущества, приобретённого, построенного или реконструированного за счёт ипотечного кредита, в течение 36 месяцев с даты государственной регистрации прав на имущество указанные выше доходы подлежат налогообложению в установленном порядке.

С 1 ноября разрешено выделение ипотечных кредитов на приобретение на первичном рынке жилья квартир в домах, построенных частными подрядными организациями, без условия сдачи «под ключ» (разделённых на комнаты и подготовленных для отделочных работ), а также выплату субсидий на компенсацию части первоначального взноса и части процентов по ипотечному кредиту.

Компании по рефинансированию ипотеки Узбекистана будет выделена бюджетная ссуда до 300 млрд сумов за счёт привлечённых средств международных финансовых организаций для поддержки государственного бюджета сроком на три года по ставке 12% с условием оплаты процентных платежей каждые шесть месяцев для рефинансирования ипотечных кредитов, выделенных коммерческими банками населению. Компании поручено размещать ресурсы в коммерческие банки с маржей не более 1%.

Совету министров Каракалпакстана и хокимиятам областей поручено до конца года создать ипотечные центры в областных центрах на основе опыта Ташкента для создания дополнительных удобств гражданам в процессах приобретения жилья и оформления ипотечных кредитов. В ипотечных центрах разместятся офисы продаж строительно-подрядных организаций (девелоперов), осуществляющих строительство жилья в регионе, уголки и кассы коммерческих банков, а также частные нотариальные конторы.