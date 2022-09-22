Для продвижения вопросов «зеленого» развития и сдерживания процессов изменения климата правительство Узбекистана в рамках участия в 26-ой сессии конференции стран-участниц Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго сделало заявление касательно готовности принять все необходимые меры для повышения энерго-эффективности экономики и увеличения доли возобновляемой энергии до не менее 25%, а также для достижения углеродной нейтральности к 2050 году.

Следуя поставленным целям, 10 июня в ходе видеоселекторного совещания по возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) президент Узбекистана анонсировал новую систему поддержки населения и предпринимателей, использующих ВИЭ.





В ответ на принимаемые меры Huawei продолжает внедрять инновации и сотрудничать с местными партнерами, предоставляя решения для выработки чистой возобновляемой энергии, ускорения низкоуглеродного развития и обеспечения более интеллектуальной экологичной жизни в Узбекистане.

С целью обмена опытом, укрепления экосистемы и создания площадки для обсуждения вопросов интеграции цифровых технологий, облачных вычислений и искусственного интеллекта в сферу энергетики, 21 сентября компания Huawei совместно с ассоциацией «Узэлтехсаноат» провели конференцию на тему выработки «зеленой» электроэнергии на благо всех отраслей промышленности и жителей Узбекистана.

«Сегодня мы собрались обсудить вопросы преимущества внедрения возобновляемых источников энергии в экономику страны, особенно фокусируясь на развитии солнечной энергии. Потенциал развития солнечной энергии в Узбекистане огромен и полноценное его раскрытие поможет государству ускорить трансформацию и цифровизацию экономики», — отметил Сюй Хай, генеральный директор евразийского подразделения Huawei Digital Power во время своей приветственной речи.





«Фотоэлектрические решения для крупных электростанций, для коммерческого и промышленного секторов и для рынка бытовых солнечных электростанций позволят ускорить переход к зеленым интеллектуальным решениям, как к основному источнику энергии для каждого дома и организации. Учитывая повсеместность внедрения солнечных технологий в различные сферы экономики, себестоимость производства солнечной электроэнергии снижается благодаря усилиям всей отрасли. Это делает солнечную энергию первым возобновляемым источником, достигшим сетевого паритета», — добавил Сюй Хай.

Сюй Хай также отметил, что компания Huawei надеется объединить всех партнеров для создания экосистемы солнечной энергетики в Узбекистане, включая не только партнеров по продажам, сервису и решениям, но и организации по разработке отраслевых стандартов, партнеров по инвестициям и финансированию, а также по подготовке талантов.





В ходе конференции с приветственными словами и докладами выступили партнеры по экосистеме в сфере развития возобновляемых источников энергии в Узбекистане, включая заместителя председателя правления ассоциации «Узэлтехсаноат» Аброра Боева, а также представителей компаний Photomate, Sun High-Tech, Solar Nature, SEPCOIII.

В 2021 году компания Huawei заняла второе место в мире по инвестициям в исследования и разработки, уделяя особое внимание развитию низкоуглеродных технологий. С этой целью в том же году было открыто подразделение Huawei Digital Power. Для укрепления сотрудничества в области «зеленого» развития в Узбекистане в сентябре 2022 года компания Huawei и Министерство энергетики Узбекистана заключили меморандум о взаимопонимании.

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