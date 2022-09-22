Член совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Кирилл Кабанов сообщил, что готовит предложения по обязательному прохождению воинской службы в течение года для выходцев из стран Центральной Азии: Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, которые получили российское гражданство менее 10 лет назад.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Отказ от исполнения воинской обязанности должен повлечь за собой лишение российского гражданства не только для военнообязанного лица, но и для членов его семьи», — заявил Кирилл Кабанов.

«Реализация данной инициативы будет адекватным ответом на официальный запрет со стороны властей вышеназванных стран на участие их граждан в СВО (специальной военной операции — ред.) в добровольном порядке, за что им грозит уголовное наказание на родине», — считает член совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Напомним, в России была объявлена частичная мобилизация. Кроме того, РФ намерена предоставлять свое гражданство по упрощенной процедуре тем иностранцам, кто заключит годичный контакт на службу в российских Вооруженных силах.

Генеральная прокуратура Узбекистана на фоне этих событий призвала соотечественников за границей не вступать в ряды вооруженных сил и не участвовать в боевых действиях, а также напомнила об уголовной ответственности за это.

Согласно статье 154 Уголовного кодекса Узбекистана, наемничество, то есть участие на территории или стороне иностранного государства в вооруженном конфликте или военных действиях лица, не являющегося гражданином или военнослужащим страны, находящейся в конфликте, или постоянно не проживающего на территории, контролируемой стороной, находящейся в конфликте, либо не уполномоченного никаким государством для выполнения официальных обязанностей в составе вооруженных сил, с целью получения материального вознаграждения или иных личных выгод наказывается лишением свободы от 5 до 10 лет.

По статье 154−1 УК поступление гражданина Узбекистана на военную службу, на службу в органы безопасности, полиции, военной юстиции или иные подобные органы иностранных государств, наказывается штрафом до 300 базовых расчётных величин (9 млн сумов) или исправительными работами до 3 лет, а при вербовке — до 5 лет лишения свободы.

Отметим, что статья за поступление на военную службу иностранного государства была включена в Уголовный кодекс Узбекистана еще в 2003 году.

Согласно закону Узбекистана о гражданстве, до принятия решения президента Узбекистана о выходе из гражданства или его утрате гражданин Узбекистана, имеющий одновременно гражданство иностранного государства, не может освобождаться от ответственности, вытекающей из гражданства Узбекистана.