Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на сессии кенгаша народных депутатов Ташкентской области в четверг высказался о конфликте на границе Кыргызстана и Таджикистана, пишет «Дарё».

«Позавчера политика была одной, вчера — уже другой. Позавчера я общался с руководителями двух соседних государств. В качестве главы государства нужно думать об интересах народа, днём и ночью, неустанно работать для народа. Когда я работал хокимом Джизакской области, сколько было проблем с границами», — сказал президент.

«Шесть лет назад на нашей границе были мины. Если бы эти мины не убрали, был бы сейчас мир, были бы взаимные поездки? Хорошо, что мы в своё время решили проблему», — добавил он.

Год назад на встрече с избирателями в Самаркандской области Шавкат Мирзиёев говорил, что мины на узбекско-таджикской границе были обезврежены после «мучительно сложных переговоров» с президентом Таджикистана в течение полутора лет.